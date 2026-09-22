Fırlatmaya hazırlar: Yeni jet motorlu Tesla Roadster İçin geri sayım başladı!

Amerikan otomotiv devinin uzun zamandır beklenen yeni modeli, altı yıllık rötarın ardından nihayet tanıtılıyor.

Tesla Roadster için zamanın geldiğini ve lansmanın oldukça sıra dışı bir gösteriye sahne olacağını daha önce de paylaşmıştık. Elon Musk'ın araca bir jet motoru/itici sistemi ekleme planı doğrultusunda, tanıtım etkinliği 1 Ekim gecesi Teksas'taki SpaceX test tesislerinde gerçekleşecek.

Tarih, X (Twitter) üzerinden resmi olarak duyuruldu. Şirket bu lansman için "Fırlatmaya hazırız" sloganını kullanırken, Tesla’nın resmi web sitesinde uzay programlarını andıran bir geri sayım sayacı da başlatıldı. Sayaç, yerel saatle 19:30'da (TSİ 03:30) sıfırlanacak.

Tesla tarafından paylaşılan tanıtım görseli, SpaceX tarafından geliştirilen iticilerin oluşturduğu egzoz dumanından fazlasını sergilemese de bazı tasarım detaylarını ele veriyor. Arka kısım boyunca uzanan ışık şeridi ve devasa spoyler, dokuz yıl önce gösterilen ilk prototipten belirgin farklar taşıyor.

Tesla’nın ilk efsanevi modelinin halefi olan ikinci nesil Roadster; 0-100 km/s hızlanmasını 2 saniyenin altında tamamlayan, 400 km/s’nin üzerinde azami hıza ve yaklaşık 1.000 km menzile sahip 2+2 kişilik bir üstü açık model olarak tasarlanmıştı. 2017'deki ilk sunumunda tüm elektrikli araç standartlarını altüst eden bu veriler, bugün bile sektörün zirvesinde yer alıyor.

İlk olarak Tesla Semi kamyonunun tanıtımında sürpriz bir prototip olarak sahneye çıkan Roadster’ın çıkışı defalarca ertelenmişti. Tanıtımı sırasıyla 2020, 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ertelenen model, uzun bir sessizliğin ardından nihayet sahneye çıkmaya hazırlanıyor.