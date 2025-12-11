Fed kararı sonrası altın hareketlendi

Yayınlanma:
Fed'in faiz kararına odaklanan altında, karar sonrası yükselen altın bu sabah düşüşe geçti. İşte Fed kararının ardından altında son durum...

Haftanın kritik günlerinde altın piyasasında ibre aşağıyı gösteriyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gitmesinin ardından altın hareketlendi.

PİYASADA "BEKLENTİYİ AL, GERÇEKLEŞİNCE SAT" KORKUSU

2024/09/10/ons-altin-aa.jpg

Fed, politika faizini 25 baz puan indirerek 3,50- 3,75'e aralığına çekti.

Fed’in politika faizini aşağı çekmesi ve ileride sınırlı ilave indirim sinyalinde bulunması, uzun vadeli reel getiri beklentilerini baskılayarak altını destekledi.

POWELL'IN AÇIKLAMASI

Karar sonrası basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, "Çok fazla belirsizlik olduğu için belli bir patikamız yok, toplantı bazlı karar vereceğiz." dedi.

Powell’ın temkinli tonu ve “bekle-gör” vurgusu, bu güçlü ralli sonrası fiyatın şimdilik yatay bir konsolidasyonda soluklanmasına neden oluyor.

Altın fiyatlarında faiz ağırlığı!Altın fiyatlarında faiz ağırlığı!

Hem iç hem de dış piyasalarda yankı bulan döviz ve altın kurlarındaki bu belirsizlik, gözleri altın fiyatlarına çevirdi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç lira?" soruları arama motorlarında yine zirveye oturdu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

2024/03/11/ons-altin-hxc4.webp

11 Aralık 2025 Perşembe gününün ilk saatlerinde altında fiyatlama şu şekilde:

Gram altın % -0,37

ALIŞ(TL) 5.771,28

SATIŞ(TL) 5.772,05

Çeyrek Altın % -0,48

ALIŞ(TL) 9.440,00

SATIŞ(TL) 9.537,00

Altın (ONS) % -0,42

ALIŞ($) 4.211,89

SATIŞ($) 4.212,40

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

