Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), eylül ayına ilişkin Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 1-30 Eylül 2025 döneminde aylık gıda enflasyonu yüzde 2,81 olarak hesaplandı. Bu oran, son 6 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Diğer yandan TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu aynı dönemde yüzde 3,17 oldu.

MART’TAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

TEPAV verilerine göre mart ayında yüzde 3,25 olarak ölçülen gıda enflasyonu; nisan ayında 2,68’e, mayısta 1,21’e, haziranda 0,11’e, temmuzda 0,73’e gerilemiş, ağustosta ise 2,58’e çıkmıştı. Eylül ayındaki yüzde 2,81’lik artış, marttan sonraki en yüksek rakam oldu.

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN VE ARTAN ÜRÜNLER

Eylül ayında taze meyve ve sebze grubunda en fazla düşüş gösteren ürünler limon, salatalık ve karpuz oldu. Buna karşılık sivri biber, çarliston biber ve kıvırcık fiyatlarında ciddi yükseliş kaydedildi.

Diğer kategorilerde ise Antep fıstığı, sakatat ve reçel fiyatlarında artış gözlenirken; lokum, ay çekirdeği ve kakaolu toz içecek fiyatları düşüş gösterdi.

YILLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 31,5’E ÇIKTI

TEPAV Gıda Fiyat Endeksi’ne göre yıllık gıda enflasyonu eylül itibarıyla yüzde 31,5 olarak belirlendi. Aynı dönemde TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ise yüzde 41 seviyesinde gerçekleşti.