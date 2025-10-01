Eylül ayı gıda enfasyonu açıklandı: Zirvede!

Eylül ayı gıda enfasyonu açıklandı: Zirvede!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika gelişmesi... TEPAV eylül ayı gıda enflasyonunu açıkladı. Buna göre gıda enflasyonu 6 ayın zirvesinde...

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), eylül ayına ilişkin Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 1-30 Eylül 2025 döneminde aylık gıda enflasyonu yüzde 2,81 olarak hesaplandı. Bu oran, son 6 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Enflasyonun pençesinde geçim mücadelesi! Tezgah açan da alışverişe çıkan da isyan ettiEnflasyonun pençesinde geçim mücadelesi! Tezgah açan da alışverişe çıkan da isyan etti

Diğer yandan TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu aynı dönemde yüzde 3,17 oldu.

MART’TAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

2021/11/02/yoksulluk-gida-enflasyonu.jpg

TEPAV verilerine göre mart ayında yüzde 3,25 olarak ölçülen gıda enflasyonu; nisan ayında 2,68’e, mayısta 1,21’e, haziranda 0,11’e, temmuzda 0,73’e gerilemiş, ağustosta ise 2,58’e çıkmıştı. Eylül ayındaki yüzde 2,81’lik artış, marttan sonraki en yüksek rakam oldu.

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN VE ARTAN ÜRÜNLER

Eylül ayında taze meyve ve sebze grubunda en fazla düşüş gösteren ürünler limon, salatalık ve karpuz oldu. Buna karşılık sivri biber, çarliston biber ve kıvırcık fiyatlarında ciddi yükseliş kaydedildi.

Eylül ayı zam şampiyonu bir yeşillik olduEylül ayı zam şampiyonu bir yeşillik oldu

Diğer kategorilerde ise Antep fıstığı, sakatat ve reçel fiyatlarında artış gözlenirken; lokum, ay çekirdeği ve kakaolu toz içecek fiyatları düşüş gösterdi.

YILLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 31,5’E ÇIKTI

TEPAV Gıda Fiyat Endeksi’ne göre yıllık gıda enflasyonu eylül itibarıyla yüzde 31,5 olarak belirlendi. Aynı dönemde TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ise yüzde 41 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
Ekonomi
TOBB Nefes Kredisi'nde ikinci dönem: İşte başvuru şartları!
TOBB Nefes Kredisi'nde ikinci dönem: İşte başvuru şartları!
CHP'li Karasu açıkladı: Milyonlarca kişinin verisi çalındı!
CHP'li Karasu açıkladı: Milyonlarca kişinin verisi çalındı!