Enflasyonun pençesinde geçim mücadelesi! Tezgah açan da alışverişe çıkan da isyan etti

Artvin'in Şavşat ilçesinde, pazarda tezgah açan esnaf ve alışverişe çıkan vatandaşlar, giderek derinleşen ekonomik krizin pençesinde verdikleri geçim mücadelesini anlattı. Esnaf, alım gücünün düşmesinden ve satış yapamamaktan şikayet ederken vatandaşlar ise temel gıda fiyatlarındaki artışa isyan etti.

Ekmeğe zam geldi vatandaş çileden çıktı

“BİZİM İŞİMİZ YÜCE ALLAH’A KALMIŞ DURUMDA”

Pazar esnafından Şavşatlı Ruhiser Gezer, “Hayat çok zor ve çok pahalılık var. Cumhurbaşkanımızdan ricamız bu pahalılığı bitirmesi. Yoksa biz hiçbir şey alamıyoruz. Kaymakamlıktan aydan aya bir miktar para alıyoruz ama o da bize yetmiyor, elektrik parasına zor yetiyor. Bizim işimiz Yüce Allah’a kalmış durumda" ifadelerini kullandı.

Gezer, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını dile getirerek "Hayat çok zor ve her şey çok pahalı. Cumhurbaşkanımızdan ricamız, bu pahalılığa bir çözüm bulması. Yoksa hiçbir şey alamıyoruz" sözlerini sarf etti.

“ELİMDE GÖSTERDİĞİM DOMATES 62 LİRA”

Pazarda satış yapan Orhan Yeten ise, emekli olduğunu ve ek gelir elde etmek için çalıştığını ifade etti. Yeter, domatesin kilosunun 70 lira olduğunu söyledi ve elindeki büyük bir domatesi tartarak "Elimde gösterdiğim domates 62 lira" sözlerini sarf etti.

"MECBUR PAZARA ÇIKIYORUZ AMA SATIŞ YOK"

Şavşat’ta pazara satış yapmaya gelen Yıldız Pehlivan ise yağmur yağdığında üstü açık pazarda satışların da azaldığını ifade ederek emekli aylığının masraflarına yetmediğini belirtti. Pehlivan, "Ben kanser hastasıyım. Bursa’da tedavi görüyorum. Kışları gidiyorum. Gidiş yol paraları, onkoloji hastanesine gidişler, ilaç param derken ben yardıma ihtiyaçlı bir insanım" ifadelerini kullandı.

Pazarda satış yapan bir başka emekli ise, aylığının yetmemesinden şikayet ederek "Çocuklar okulu bitirdiler, boştalar. Mecbur pazara çıkıyoruz ama satış da yok" sözlerini iletti.

“BİR KİLO DOMATES BİLE ALINMIYOR”

Pazara alışverişe gelen emekli Zübeyda Yılmaz da, fiyatların pahalı olduğunu vurgulayarak "Bir kilo domates bile alınmıyor. Fiyatların ucuzlamasını istiyoruz ama ucuzlamaz hiçbir şey" ifadelerini kullandı.