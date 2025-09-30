Erdoğan mesajı verdi Rekabet Kurulu hemen harekete geçti: 30 hesaba erişim engeli

Erdoğan mesajı verdi Rekabet Kurulu hemen harekete geçti: 30 hesaba erişim engeli
Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından, sanal kumar ve yasadışı bahisle ilgili açıklamalarından saatler sonra Rekabet Kurulu harekete geçti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrasında verdiği “Yasadışı bahis ve sanal kumarın kökünü kurutacağız” mesajının ardından Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu ilk adımı attı.

30 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Kurul, yasa dışı bahis ve kumar tanıtımı yaptığı tespit edilen 30 YouTube ve sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi. Alınan kararın, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırılık gerekçesine dayandığı açıklandı.

ERDOĞAN: “SORUN BÜYÜMEYE BAŞLADI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısında yaptığı açıklamada internet ve akıllı telefonların günlük yaşamın vazgeçilmezleri haline geldiğini, buna bağlı olarak sanal bahis ve kumar sorunlarının arttığını söyledi.

Erdoğan, “MASAK, güvenlik ve yargı teşkilatımız süreci zaten yakından takip ediyordu” ifadelerini kullandı.

İÇERİKLER SİLİNMEZSE HESAPLAR KAPATILACAK

Reklam Kurulu, söz konusu içeriklerin kaldırılmaması durumunda hesapların tamamen kapatılacağı uyarısında bulundu. Böylece, yasa dışı sanal bahis ve kumarla mücadelede yeni bir aşamaya geçilmiş oldu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

