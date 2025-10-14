Erdoğan: Bundan böyle kira planlamasını devlet yapacak

Erdoğan: Bundan böyle kira planlamasını devlet yapacak
Yayınlanma:
AKP'nin Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda konuşan Erdoğan kiralara ilişkin "Bundan böyle kira konusunda planlamayı devlet yapacak" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda "Yüksek seyreden kira ve konut fiyatları ile ilgili çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda planlamayı devlet yapacak" dedi.

Ünlü Ekonomist Timothy Ash'tan Fatih Karahan'a faiz önerisi: Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek!Ünlü Ekonomist Timothy Ash'tan Fatih Karahan'a faiz önerisi: Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek!

ŞİMŞEK'İN PROGRAMI DEVREDE

2022/12/16/mehmet-simsek.webp

Ekonomiye ilişkin konuşan Erdoğan 2023 seçimlerinin ardından devreye aldıkları ekonomi programı sayesinde enflasyon dahil olumlu sonuç aldıklarını savundu.

Erdoğan ekonomide mali disiplini sürdüreceklerini söyledi.

"Birinci önceliğimiz hayat pahalılığı sorununu kökten çözmektir" diyen Erdoğan, kuraklık, bölgesel gelişmeler ve zirai dona rağmen ekonomik hedeflere bağlı kalacaklarını belirtti.

Erdoğan'dan zirve sonrası ilk açıklamaErdoğan'dan zirve sonrası ilk açıklama

Erdoğan kiralara dair de şunları kaydetti:

"Yüksek seyreden kiralar, konut fiyatlarıyla ilgili çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak

Sosyal konutların bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, bilhassa dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız

Konut projemiz sadece sosyal politikalarda değil enflasyonla mücadelede de elimizi güçlendirecek, tek haneli enflasyon hedefine ulaşmamıza katkı sunacaktır"

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Ekonomi
İcradan satılık erkek çorabı ve terlik!
İcradan satılık erkek çorabı ve terlik!
Açlık ve yoksulluk sınırı yükseldi: Sağlıklı beslenmenin günlüğü 880 lira!
Açlık ve yoksulluk sınırı yükseldi: Sağlıklı beslenmenin günlüğü 880 lira!
Şimşek ABD'de: 60 görüşme yapacak
Şimşek ABD'de: 60 görüşme yapacak