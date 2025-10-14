Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda "Yüksek seyreden kira ve konut fiyatları ile ilgili çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda planlamayı devlet yapacak" dedi.

Ekonomiye ilişkin konuşan Erdoğan 2023 seçimlerinin ardından devreye aldıkları ekonomi programı sayesinde enflasyon dahil olumlu sonuç aldıklarını savundu.

Erdoğan ekonomide mali disiplini sürdüreceklerini söyledi.

"Birinci önceliğimiz hayat pahalılığı sorununu kökten çözmektir" diyen Erdoğan, kuraklık, bölgesel gelişmeler ve zirai dona rağmen ekonomik hedeflere bağlı kalacaklarını belirtti.

Erdoğan kiralara dair de şunları kaydetti:

"Yüksek seyreden kiralar, konut fiyatlarıyla ilgili çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak

Sosyal konutların bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, bilhassa dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız

Konut projemiz sadece sosyal politikalarda değil enflasyonla mücadelede de elimizi güçlendirecek, tek haneli enflasyon hedefine ulaşmamıza katkı sunacaktır"