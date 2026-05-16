Enflasyon yükseldi gözler emekli maaşlarında: Zam mı geliyor? Erdoğan'ın yardımcısı cevapladı

Yılın ilk 4 ayında enflasyonun yüzde 15’e yaklaşması ve en düşük emekli maaşının 20 bin TL seviyesinde kalması, milyonlarca emeklinin geçim şartlarını yeniden tartışmaya açtı.

Muhalefetin, emekli aylıklarında bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Cumhurbaşkanlığına sunduğu soru önergesine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan "yetki" gerekçeli bir yanıt geldi.

MECLİS GÜNDEMİNDE BU SORULAR VAR

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, geçtiğimiz haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle bir soru önergesi verdi. Öztürk, önergesinde şu kritik soruları yöneltti:

"Emekli maaşlarının, temel yaşam giderlerini karşılamada yetersiz kaldığı yönündeki yaygın kanaate karşı somut bir çalışmanız var mıdır?"

"En düşük emekli maaşının belirlenmesinde 'insanca yaşam' kriterleri neden esas alınmamaktadır?"

"Yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş insanların, yaşlılık döneminde geçim sıkıntısı çekmesini Sosyal Devlet anlayışıyla nasıl bağdaştırıyorsunuz?"

CEVDET YILMAZ ADRES OLARAK BAKANLIĞI GÖSTERDİ

Birgün'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yöneltilen bu sorulara içerik yönünden bir yanıt vermek yerine, meselenin kendi görev alanı dışında kaldığını belirtti.

1 ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine atıfta bulunan Yılmaz, verdiği resmi yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlıkların görev ve yetki alanına giren önergeler bakanlıklar tarafından cevaplandırılmaktadır."

Yılmaz, emekli maaşlarına yönelik somut bir planlama ya da iyileştirme çalışması olup olmadığına dair soruların muhatabının kendisi olmadığını belirterek, konunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sorulması gerektiğini ifade etti.

Hayat pahalılığı karşısında ezilen emekliler ise temmuz ayında yapılacak rutin enflasyon zammı öncesinde seyyanen bir artış ya da taban maaş düzenlemesi beklentisini sürdürüyor.