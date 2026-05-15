Merkez Bankası enflasyon anketi sonuçlandı: Emekli ve memur için temmuz zammında yeni oran geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, milyonlarca emekli ve memurun temmuz ayında alacağı zam oranlarına ilişkin yeni hesaplamalar geldi.

Ekonomistlerin mevcut enflasyon beklentileri üzerinden yaptığı simülasyonlara göre, SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri için yeni maaş tabloları şekillenmeye başladı.ü

ENFLASYON SENARYOLARI VE ZAM TAHMİNLERİ

Yıl sonu için hedeflenen yüzde 24’lük enflasyon oranının gerçekleşebilmesi için Mayıs-Aralık döneminde aylık enflasyonun ortalama yüzde 1,19 seviyesinde kalması gerekiyor. Bu veriler ışığında temmuz ayı için iki temel senaryo üzerinde duruluyor:

Senaryo 1:

SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri: %17,40 artış.

Memur ve Memur Emeklileri: %13,20 artış.

Senaryo 2 (Güncel beklentiler doğrultusunda):

SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri: %18,58 artış.

Memur ve Memur Emeklileri: %14,31 artış.

EMEKLİ MAAŞLARINDA OLASI DEĞİŞİMLER

Yeni hesaplamalara göre, farklı emekli gruplarının mevcut ve tahmini zamlı maaşları şu şekilde öngörülüyor:

Emekli Müsteşar: 97.762 TL'den 111.752 TL'ye,

Emekli Pratisyen Hekim: 59.511 TL'den 68.027 TL'ye,

Emekli Öğretmen / Polis / Hemşire (Lisans): 40.266 TL'den 46.028 TL'ye,

SSK (2000 Öncesi): 25.471 TL'ye,

SSK (2000 Sonrası): 15.790 TL'ye,

Bağ-Kur Esnaf: 22.806 TL'ye,

Bağ-Kur Tarım: 18.126 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

GÖREVDEKİ MEMURLARIN ZAMLI MAAŞ TABLOSU

Temmuz ayında memur maaş katsayısına yapılacak artışla birlikte, çalışan memurların maaşlarının da şu seviyelere ulaşması tahmin ediliyor:

Profesör: 154.420 TL,

Polis Memuru: 81.617 TL'den 93.296 TL'ye,

Hemşire (Üniversite Mezunu): 85.470 TL,

Öğretmen: 73.368 TL'den 83.867 TL'ye çıkabileceği hesaplanıyor.

Temmuz ayı zam oranları, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak.