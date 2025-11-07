Enflasyon raporu açıklandı, borsada satış başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yılın son Enflasyon Raporunu açıklamasının ardından Borsa İstanbul’da satış dalgası yaşandı. BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde %1,13 değer kaybederek 10.945,24 puan seviyesine geriledi.

Fatih Karahan yılın son enflasyon raporunu açıkladı: Tahmin yükseldi

BANKACILIK ENDEKSİNDE SERT DÜŞÜŞ

Bankacılık hisselerinde satış baskısı daha da belirginleşti. Endeks gün içinde %3’e yaklaşan düşüş yaşarken, sektör bazında en fazla kaybı %2,16 ile turizm sektörü gördü. Buna karşılık, iletişim endeksi %3,63 artışla günün en çok kazandıranı oldu.

İŞLEM HACMİ 153,8 MİLYAR LİRA

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 102,89 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 153,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Küresel piyasalarda ABD’de işten çıkarmaların arttığına dair gelen veriler, yatırımcı davranışlarını etkilerken, endeks TCMB raporu öncesinde 11.000 puanın üzerinde pozitif seyrini korumuştu.

TEKNİK GÖRÜNÜM

Analistler, teknik açıdan 11.200 ve 11.300 puan seviyelerini direnç, 11.000 ve 10.900 puan seviyelerini ise destek konumu olarak değerlendiriyor.

Borsa İstanbul'da en çok kazandıran hisseler belli oldu

Yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya ve Çin dış ticaret verileri ile ABD Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi izlenecek.

ABD’de federal hükümetin kapalı olması nedeniyle resmî veri akışının sınırlı olacağı da belirtiliyor.