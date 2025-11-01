Borsa İstanbul'da en çok kazandıran hisseler belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,27 yükselişle 10.971,52 puandan tamamladı. Haftanın son işlem gününde güçlü bir toparlanma görüldü; bilanço dönemi ve ekonomik veriler piyasalarda yön belirleyici oldu.

ENDEKS SINIRLI YÜKSELİŞLE HAFTAYI TAMAMLADI

27-31 Ekim 2025 haftasında BIST 100 endeksi, en düşük 10.816,89 ve en yüksek 10.994,41 puan seviyelerini gördü. Endeks genelinde sınırlı bir yükseliş yaşanırken, bilanço açıklamaları hisse bazlı oynaklıkları artırdı.

Sektör endeksleri incelendiğinde:

Bankacılık endeksi yüzde 0,33,

Sanayi endeksi yüzde 1,53,

Holding endeksi ise yüzde 2,89 oranında değer kazandı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

BIST 100 endeksinde en çok prim yapan hisseler şu şekilde sıralandı:

Margün Enerji (MAGEN) – yüzde 26,52

Borusan Boru Sanayi (BRSAN) – yüzde 15,11

1000 Yatırımlar Holding (BINHO) – yüzde 13,29

EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELER

Hafta boyunca düşüş yaşayan hisseler ise şöyle oldu:

Grainturk Holding (GRTHO) – yüzde 10,24

Trabzonspor (TSPOR) – yüzde 7,97

Bim Mağazalar (BIMAS) – yüzde 6,99

PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK ŞİRKETLER

Borsa İstanbul’da piyasa değeri en yüksek şirketler listesinde zirvede ASELSAN (ASELS) yer aldı.

ASELSAN (ASELS): 928 milyar 416 milyon TL

Garanti BBVA (GARAN): 565 milyar 320 milyon TL

Enka İnşaat (ENKAI): 466 milyar 200 milyon TL

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Borsa İstanbul’da haftalık toplam işlem hacmi 294 milyar 446 milyon TL’yi aştı.

En çok işlem gören hisseler ise şu şekilde sıralandı:

Türk Hava Yolları (THYAO): 19 milyar 269 milyon TL

İş Bankası (ISCTR): 19 milyar 125 milyon TL

Akbank (AKBNK): 17 milyar 602 milyon TL