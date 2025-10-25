İşte haftanın en çok kazandıranı! Tek başına adeta uçtu

İşte haftanın en çok kazandıranı! Tek başına adeta uçtu
Borsa İstanbul'da en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu.

Altın fiyatlarının gerilediği haftada yatırımcıların yüzünü güldüren yatırım aracı belli oldu. Borsa İstanbul güçlü performansıyla öne çıkarken, altın tarafında sert kayıplar yaşandı. Dolar, euro ve yatırım fonlarında ise sınırlı hareketler görüldü.

BORSA İSTANBUL HAFTAYI YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 7,18 değer kazandı. BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 10.109,02 puanı, en yüksek 11.158,05 puanı gördü. Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 7,18 artışla 10.941,79 puandan haftayı tamamladı.

FONLAR VE EMEKLİLİK YATIRIMLARI DEĞER KAZANDI

Emeklilik fonları haftalık bazda yüzde 1,16 yükselirken, yatırım fonları yüzde 1 oranında değer kazandı. Böylece yatırımcılar, hem borsada hem de fon piyasasında pozitif bir hafta geçirdi.

ABD doları haftalık bazda yüzde 0,04 oranında artarak 41,9680 liraya yükseldi. Euro/TL ise yüzde 0,32 gerileyerek 48,8479 liraya indi. Döviz cephesinde genel olarak yatay bir seyir izlendi.

Altın yatırımcısı bu hafta kayıplarla karşılaştı. Cumhuriyet altını yüzde 3,79 düşüşle 37.368 liraya, çeyrek altın yüzde 3,81 azalışla 9.280 liraya geriledi.
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram fiyatı da yüzde 3,82 düşerek 5.540 liraya indi.

Bu hafta yatırımcıların yüzünü borsa güldürdü, altın ise kayıplarla gündeme geldi. Dövizde sınırlı dalgalanmalar yaşanırken, yatırım fonları ve emeklilik fonları değer kazandı. Altının tahtına kısa süreliğine borsa oturdu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

