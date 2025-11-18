Emekliye refah payı formülü: Maaşlar nasıl eşitlenecek?

Ocak ayı yaklaştıkça milyonlarca emekli, memur, işçi ve sosyal yardım alan vatandaşın gözü maaşlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon farkıyla, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 11’lik toplu sözleşme artışına ek enflasyon farkı alacak.

İşçiler için Aralık ayında yeni asgari ücret belirlenirken, memur maaş artışıyla paralel olarak sosyal yardımlar da yükseltilecek.

HESAPLAR NE SÖYLÜYOR?

Enflasyon tahminleri ve oluşan 4 aylık enflasyona göre yapılan hesaplamalarda 6 aylık enflasyon yüzde 14'ler civarında çıkacağı görülüyor. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yeniden belirlemiş ve yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını açıklamıştı.

Hesaplamalara göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon artışı yüzde 14, memurlar ve memur emeklilerinin artışı enflasyon farkı dahil yüzde 20,5, işçilerin asgari ücreti ise enflasyona göre artarsa yüzde 33 seviyesinde olacak.

İktidar medyasından memur ve emeklilerine zehir zemberek haber: Tek kuruş bir iyileştirme bile...

MAAŞLAR NASIL EŞİTLENECEK?

Hesaplamalara bakıldığında emekliler arasında 6-6.5 puanlık bir fark oluştuğu görülüyor. Toplu sözleşme zammı olduğu için emekli memurların artışı daha yüksek görünüyor. 2025 yılındaki artışlara bakıldığında oluşan farklar kapatılmamıştı.

Ancak geçtiğimiz yıllarda her iki kesime eşit zam uygulandığı aradaki farkın da refah payı uygulaması ile kapatıldığı görülmüştü.

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in kaleme aldığı "Emekliye eşit zam ve refah payı formülü" yazısında, Ocak ayında alınacak olası bir kararla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışına 6,5 puanlık ekleme yapılması gündeme gelebilir.

Böylece hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur emeklileri aynı oranda artıştan yararlanabilir. Ancak bu ek artışın uygulanabilmesi için TBMM’den yasal düzenleme çıkarılması gerekiyor.

En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı

ÖNCESİNDE NE OLMUŞTU?

Refah payı Ocak ve Temmuz 2023 ile Ocak 2024 zam dönemlerinde uygulanmış, emeklilerin zam oranı eşitlenmişti.

Ocak ve Temmuz 2023'te hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerine, Ocak 2024'te ise sadece SSK ve Bağ-Kur emeklileri refah payı uygulanmıştı. Bu tarihten sonra emeklilerin maaş artış oranları farklılaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memur emeklilerinden Temmuz 2024’te 5,42 puan, Ocak 2025’te 4,21 puan ve Temmuz 2025’te 1,1 puan daha yüksek artış aldı.