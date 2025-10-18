Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, maaş zamlarının enflasyonu yükselttiği yönündeki fikirden yola çıkarak beklenen enflasyon üzerinden maaşlara zam yapılmasına yönelik politikanın çöktüğünü ABD'deki konuşmasında ortaya koydu.

Sıkı ekonomi politikasının istedikleri ve planladıkları gibi ilerlemediğini söyleyen Şimşek, "Yıl sonu enflasyonun yaklaşık yüzde 30 olacağını öngörüyoruz. Dezenflasyon süreci patika dahilinde ilerliyor. Enflasyon beklentileri hedeflerimizin üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu yıl beklentinin bir miktar üzerinde rakamlarla karşılaşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 29-30 bandında enflasyon beklentisini açıklamasının ardından TÜİK dahil olmak üzere yıl sonu enflasyon beklentisi için peş peşe yukarı yönlü revize açıklamaları geldi. Hal böyle olunca yeni yılda alacağı zam, gerçekleşen enflasyona bağlı olan memur ve emekliler de telaşlı bir bekleyiş içine girdi.

YENİ RAKAM ORTAYA ÇIKTI

Milyonlarca memur ve emekli yıl sonu için beklemeye geçerken Merkez Bankası’nın ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden de yıl sonu enflasyon tahmini için yukarı yönlü revize geldi.

Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon öngörüsü yüzde 28.5 olarak belirlenirken, Merkez Bankası tahminine göre ise yıl sonu enflasyon aralığı yüzde 25 ile yüzde 29 seviyelerinde öngörülmüştü. Piyasa Katılımcıları Anketi ise Ekim ayında yüzde 2,34, Kasım'da yüzde 1,55, aralık'ta ise yüzde 1,14 enflasyon beklentisini ortaya koydu.

Eylül ayında yıl sonu için yüzde 29,86'luk enflasyon öngörüsü bulunan piyasa katılımcıları son ankette yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31,77 olarak revize etti. Ocak ayına yaklaştıkça beklentilerle gerçekleşen enflasyon oranı arasındaki makas daralmaya devam ederken maaş zammına ilişkin rakamlarda somutlaşmaya başladı.

EMEKLİ MAAŞINA YAPILACAK ZAMMI AÇIKLADI

Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, "Son enflasyon öngörüsüne göre ocak ayında SSK, Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklilerine ne kadar zam olur?" sorusunu yanıtladı.

Milliyet'in haberine göre; Bireysel değerlendirme yaptığında enflasyonda yüzde 30’luk psikolojik sınır olduğunu ifade eden Emin Yılmaz, "Ocak-Eylül döneminde enflasyon yüzde 25,43 olarak kesinleşti. Kritik ve belirleyici olacak kıstas önümüzdeki üç aylık veri olacak. Yıl sonu yüzde 30 sınırını aşmamak için son üç ay ortalamasının yüzde 1,20 seviyelerini aşmaması gerek" dedi.

Yılın ilk döneminde SSK ve Bağkur emekli maaşlarına 16,67’lik enflasyon farkı verildiğini hatırlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Merkez Bankası anketini baz alırsak SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak maaş farkı yüzdelik olarak 12,94 olacaktır."

"Memur ve memur emeklilerimize toplu sözleşme devreye girdiğinden dolayı 2025 II. Döneminde yüzde 5’lik sözleşme oranını soyutladığımız takdire yüzde 7,56 oranında enflasyon farkına ulaşmış oluruz. Üzerine de yüzde 11’lik 2026 I. Dönem Toplu Sözleşme oranını eklediğimiz zaman memur ve memur emeklimize yüzde 19,39 oranında bir fark gelecektir."

"En düşük emekli aylığına bir düzenleme yapılmazsa bazı emekliler kök aylıkları düşük olduğundan kaynaklı gelecek zam oranından tam olarak faydalanamayacaklar. Hükümet aynı maaş politikası üzerinden ilerlerse Merkez Bankası Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi de tutarsa taban aylığın 16.881 TL’den 19.065 TL’ye yükselme ihtimali olabilir.”