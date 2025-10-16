Emekliye ikramiye müjdesini verdi: Zamlı maaşları da açıkladı

Emekliler enflasyonla can siperhane mücadelesini sürdürürken emekli olmayı planlayanlar da geçim hesabını şimdiden yapmaya başladı.

Banka promosyonları, bayram ikramiyeleri, enflasyon farkları, ek zamlar derken emeklinin de emekli olacaklarında aklında soru işaretleri arttı. Sabah yazarı Faruk Erdem o soru işaretlerini giderecek yazıyı kaleme aldı.

EMEKLİYE İKRAMİYE MÜJDESİNİ VERDİ

Emekli, işçi, memur, esnaf, ev kadını, anne ve tüm çalışanlar için yeni düzenlemeler ve reform niteliğinde yeniliklerin geleceğini ifade eden Faruk Erdem, emeklilere yılda iki kez verilen bayram ikramiyelerinin artırılmasının planlandığını yazdı.

Erdem'in aktardığına göre; Meclis'ten geçeceği düşünülen Tamamlayıcı Emeklilik ve Otomatik Katılım öncelikli reform paketi ile ikramiye sayısındaki artışla emekliye bir miktar rahatlama sağlanacak.

Her dini bayram öncesinde tartışma konusu olan ikramiyelere gelecek zamma da açıklık getiren Erdem, bu yıl 3 bin liradan 4 bin liraya yükselen bayram ikramiyelerinin 2026'da da artacağını yazdı. Erdem'e göre; Ramazan Bayramı'ndan önce, Mart ayının başında TBMM'ye taşınacak ikramiye zamları enflasyon oranları dikkate alınarak belirlenecek.

ZAMLI MAAŞLARI DA AÇIKLADI

Ekonomi uzmanları tarafından enflasyona göre belirlenecek zamların haricinde emekliye ek zam olmayacağı yönündeki hakim görüş sürerken Faruk Erdem, 2026 için yapılacak emekli zamlarını da açıkladı.

Erdem, yeni yılda emeklilerin ve memurların maaşlarına enflasyona göre artış yapılacak ancak Ocak ayında tüm emeklilerinin gelirinde artış olması için taban aylık zammı yapılması da gündemde olacak. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklilerine toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı yansıtılacak. Eğer refah payı ya da artışların eşitlenmesi kararı alınırsa TBMM'de bunun için yasal düzenleme ocak ayının ilk haftalarında yapılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan 16 bin 881 liralık en düşük ödeme daha önce olduğu gibi, 6 aylık enflasyon oranında yükseltillecek. Enflasyon tahminlerini göz önüne alan Erdem'e göre; en düşük ödeme 18 bin lirayı aşacak ancak Ocak ayında taban aylık artışı TBMM gündeminde olacak.