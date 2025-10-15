Emekliye en az 32 bin lira almanın yolunu açıkladı

Yıl sonunda açıklanacak enflasyon farkı ile emeklinin alacağı maaş zammı da belli olacak. Uzman isimler düşük ihtimalli olarak görse de, emekli maaşına ek bir iyiliştirme yapılması beklentiler arasındaki yerini koruyor.

Emekli bir yandan zam için umutla beklerken bir yandan da ek gelir kapısı haline gelen banka promosyonlarını takip ediyor. Bankalar da yeni yılda gelecek zamların öncesinde promosyon çalışmalarına hız verdi. Kampanyalar bankalar tarafından tek tek duyurulurken SGK Uzmanı İsa Karakaş emeklileri uyardı.

EMEKLİYE EN AZ 32 BİN LİRA ALMANIN YOLUNU AÇIKLADI

Bankalar emekli maaşları için amansız bir rakabete tutuşurken maaş artışlarının etkisiyle yeni yılda promosyonların daha da yükseleceği tahmin ediliyor. TGRT yayınında konuşan SGK uzmanı İsa Karakaş, emeklinin bu rekabetten faydalanabilmesi için yapması gereknleri açıklarken acele edilmemesi gerektiğini söyledi.

Şu anda 32 bin liraya kadar çıkan emekli maaşı promosyonu verildiğini ifade eden Karakaş, bankaların Ocak ayında verecekleri teklifleri gözden geçirmenin daha avantajlı olacağını açıkladı.

Emeklilerin promosyonlardan maksimum fayda sağlaması için önerilerde bulunan Karakaş, “2-3 maaş alanlar, tüm maaşları için topluca pazarlık yaparsa daha yüksek promosyon alabilir. Yetim maaşı alan çocuklar da, dul maaşı alanlar da bu promosyon ödemesinden yararlanabilir” ifadelerini kullandı.

Uzman isim ayrıca, bankalarla yapılan sözleşmelerde vatandaşların yasal haklarına dikkat çekti. Emeklilerin bankalar arası geçişte cezai yaptırım korkusu taşımadan pazarlık yapabileceklerini ortaya koyan Karakaş şunları söyledi:

“Zaten anlaşması olan kişiler için, ayrıldıkları banka ceza uygulayamaz. İstediğiniz zaman cayma hakkınız var. Verdiği promosyon tutarı düşüldükten sonra başka bankaya geçebilirsiniz. Bankaya kredi borcunuz olsa da emekli maaşınızı alıp bankadan ayrılabilirsiniz.”