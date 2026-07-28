Ekonomist Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı: Doğruysa, 1 trilyon doları bağışla

Yapay zeka ile robotik teknolojilerinin küresel ekonominin geleceğine yapacağı etkiler, Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Dr. Daron Acemoğlu ile teknoloji dünyasının milyarderi Elon Musk arasında dikkat çekici bir polemiğe sahne oldu.

Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk, yapay zekâ destekli ve robotik sistemlerin üretim kapasitesini tarihsel seviyelere ulaştıracağını ileri sürerek, dünyanın zaman içerisinde bir "bolluk ekonomisine" evrileceğini savundu. Otomasyon ve yapay zekanın insanların gereksinim duyduğundan çok daha fazla mal ve hizmet imal edebileceğini öne süren Musk, 2036 senesine varıldığında paranın günümüzdeki işlevini büyük oranda kaybedebileceğini dile getirdi.

"TOPLUMSAL REFAH İÇİN ÜRETİM KAPASİTESİ TEK BAŞINA YETMEZ"

Buna karşın ortaya atılan bu tez, teknolojik dönüşümün yarattığı ekonomik çıktının ve katma değerin toplumun geniş kesimlerine nasıl dağıtılacağı sorusunu yeniden tartışmaya açtı. Gelir adaletsizliği ve ekonomik eşitsizlikler alanındaki akademik çalışmalarıyla tanınan Acemoğlu ise, tek başına üretim kapasitesindeki artışın toplumsal refahı kendiliğinden büyütmeyeceğini ve teknolojik büyümeden elde edilen kazançların bölüşüm mekanizmasının belirleyici olduğunu vurguluyor.

Yapay zeka teknolojilerinin insanlığın yaşam standardını yükselten bir araca mı dönüşeceği, yoksa mevcut gelir uçurumunu daha da derinleştiren bir faktör mü olacağı tartışması küresel ekonomi gündemindeki yerini koruyor.

EMEKLİLİK İÇİN BİRİKİM YAPMAYIN İDDİASI

Musk, daha önce katıldığı “Moonshots with Peter Diamandis” isimli programda yaptığı değerlendirmelerde, kamuoyuna gelecekteki emeklilik süreçleri için tasarruf yapma konusunda kaygı taşımamaları gerektiği yönünde telkinde bulunmuştu. Musk’ın söz konusu programdaki ifadeleri şu şekildeydi:

“Bir önerim var: Önümüzdeki 10-20 yıl için emeklilik adına para kenara koyma konusunda endişelenmeyin. Bunun bir önemi kalmayacak.”

Teknolojik atılımların temel mal ve hizmet üretimindeki maliyetleri radikal biçimde düşüreceğini iddia eden Musk, değerlendirmesini şu sözlerle sürdürmüştü:

“Eğer konuştuklarımız gerçekleşirse, emeklilik için para biriktirmek tamamen anlamsız hale gelir.”

İlerleyen dönemde “evrensel yüksek gelir” biçiminde adlandırdığı yeni bir ekonomik yapının doğabileceğini savunan Musk; robotlar ve yapay zekanın imalat gücünü artırması sayesinde kitlelerin ihtiyaç duyduğu ürün ile hizmetlere çok daha kolay erişebileceğini iddia ediyor. Buna karşın iktisatçılar, üretim artışının kendi kendine adil bir paylaşım mekanizması yaratmayacağına; bu sürecin mülkiyet ilişkileri ve siyasi kararlara bağlı kaldığına dikkat çekiyor.

ACEMOĞLU: SERVETİNİ BAĞIŞLAMAYI TAAHHÜT ET

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi ve Nobel Ekonomi Ödüllü Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Musk’ın “2036’da paranın önemi kalmayacak” yönündeki iddiasını alıntılayarak X sosyal medya platformu üzerinden açık bir çağrıda bulundu.

Acemoğlu, Musk’ın teknolojik geleceğe dair öngörüsünü kendi kişisel serveti üzerinden sınamasını talep ederek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Eğer 2036'da paranın önemi kalmayacaksa, yaklaşık 1 trilyon dolarlık servetinizi en geç 2036'ya kadar hayır kurumlarına bağışlamayı taahhüt edin. Bu, teknolojiye olan inancınızı güçlü şekilde ortaya koyacaktır. Ayrıca, milyarderlerin ve trilyarderlerin siyasi ve sosyal etkilerinden endişe duyan dünya genelindeki pek çok insanı yatıştıracaktır. Not: Bunun için seçilen hayır kurumları, bağımsız ve tarafsız kurumlar tarafından onaylanmalı.”