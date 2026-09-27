Düzenin özeti: Şirketler üretimden değil faizden kazanıyor! İbretlik veriler ortaya çıktı

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Türkiye'nin üretim ekonomisinden uzaklaştırılarak faiz ve sıcak para düzenine teslim edildiğini belirten kapsamlı bir bilanço analizini kamuoyuna açıkladı. Karabat, fon skandallarını ve büyük sanayi kuruluşlarının finansal tablolarını işaret ederek iktidarın ekonomi yönetimini eleştirdi.

50 ŞİRKETİN 6 AYLIK FAİZ GELİRİ 100 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Türkiye'de sanayici olmanın, yatırım yapmanın ve üretmenin riskli ve maliyetli bir hale geldiğini belirten Karabat, 50 büyük şirketin 6 aylık finansal tablolarını incelediklerini ifade etti. İnceleme sonucunda, söz konusu şirketlerin sadece faizden elde ettiği ve tahsil ettiği tutarın 100 milyar TL’yi aştığı görüldü.

Şirketlerin bilançolarındaki faiz kalemlerini tek tek sıralayan Karabat, şu verileri paylaştı:

Türk Hava Yolları (THY): Nakit akışında yatırım faaliyetleri kalemi altında 33,5 milyar TL alınan faiz.

Turkcell: 7,4 milyar TL faiz geliri.

Ereğli Demir Çelik: Finansal tablolarda 3,1 milyar TL faiz geliri.

Petkim: Bilançosunda doğrudan yer alan faiz kalemleri.

DEV ŞİRKETLERİN BİLANÇOLARINDAKİ FAİZ GELİRLERİ Şirket Adı Bilanço / Faaliyet Kalemi Beyan Edilen Faiz Türk Hava Yolları (THY) Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı altında alınan faiz 33,5 Milyar TL Turkcell Dönem finansallarına yansıyan faiz geliri 7,4 Milyar TL Ereğli Demir Çelik Finansal tablolarda beyan edilen faiz geliri 3,1 Milyar TL Petkim Bilançoda doğrudan yer alan faiz kalemleri Faiz Kalemi Var Kaynak: YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın 50 büyük şirketin 6 aylık finansal raporlarına ilişkin açıklaması.

Karabat, "Fabrikası olan, uçak uçuran, iletişim hizmeti veren dev şirketlerin bilançolarında artık milyarlarca liralık faiz gelirlerini konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

500 MİLYAR LİRALIK KAYNAKLA ON BİNLERCE KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANABİLİRDİ

Açıklanan verilere göre, incelenen 50 şirketin elinde faiz getirisi sağlayabilecek yaklaşık 500 milyar TL değerinde finansal varlık bulunuyor. Bu devasa kaynağın faiz yerine reel sektöre aktarılması durumunda yaratılabilecek ekonomik kapasiteyi hesaplayan Karabat, alternatif yatırım senaryolarını şu şekilde aktardı:

Petro-kimya yatırımı: En az 5 büyük petro-kimya tesisi kurulabilirdi. Bu tesislerin inşaat sürecinde 22 bin 500 kişiye, faaliyete geçtikten sonra ise yaklaşık 1.500 kişiye kalıcı doğrudan istihdam sağlanabilirdi.

Otomotiv sektörü: Yılda 1,5 milyon araç üretim kapasitesine sahip 10 otomobil fabrikası inşa edilebilir, bu fabrikalarda yaklaşık 50 bin kişi istihdam edilebilirdi.

Enerji teknolojileri: Yıllık 40 GW üretim kapasitesi sağlayacak yaklaşık 20 güneş enerjisi teknolojisi yatırımı hayata geçirilebilir ve 40 binin üzerinde doğrudan istihdam yaratılabilirdi.

Kaçırılan Üretim Fırsatı 500 MİLYAR TL FAİZE DEĞİL YATIRIMA GİTSEYDİ NE OLURDU? Sektör Kurulabilecek Tesis ve Kapasite Yaratılacak İstihdam Petro-Kimya En az 5 büyük petro-kimya tesisi 22.500 (İnşaat)

+ 1.500 Kalıcı İstihdam Otomotiv Sanayii 10 otomobil fabrikası

(Yılda 1,5 milyon araç üretim kapasitesi) ~50.000 Kişi Enerji Teknolojileri 20'ye yakın teknoloji tesisi

(Yıllık 40 GW üretim kapasitesi) 40.000+ Kişi Not: İncelemeye konu olan 50 büyük şirketin faiz getirisi sağlayabilecek yaklaşık 500 milyar TL'lik finansal varlığının reel üretime dönüştürülmesi projeksiyonudur.

Yatırımların durma noktasına gelmesinden şirketlerin değil, ekonomik düzeni kuran AKP iktidarının sorumlu olduğunu kaydeden Karabat, "Şirket elindeki parayı elbette en yüksek getiriyi sağlayacak yerde değerlendirecek. Bir ülkede fabrika kurmak, makine almak, kapasite artırmak yerine parayı finansal araçlarda değerlendirmek bu kadar cazip hale gelmişse, o ülkenin üretim ekonomisine ne olur?" sorusunu yöneltti.

"CARRY TRADE VE FONLARLA VURGUN DÜZENİ KURULDU"

Mevcut ekonomik modelin üretim yerine ranta odaklandığını belirten Karabat, uygulanan politikaların hedeflerini şu maddelerle özetledi:

Yurt dışından gelen sıcak paranın yüksek getiri elde edip zamanı geldiğinde ülkeden çıkması,





Carry trade faaliyeti yürüten aktörlerin kazanması,





Borsada ve fonlarda milyarlarca liralık kazançlar sağlanırken; fabrika kuracak, teknoloji geliştirecek ve uzun vadeli yatırım yapacak sermayenin ülkeye çekilememesi.

Vatandaşların tasarruflarının yönlendirildiği fon piyasalarında da ciddi yapısal sorunlar yaşandığına dikkat çeken Karabat, düşük fiili dolaşımlı hisseler, olağan dışı fiyat hareketleri ve likidite krizlerinin ortaya çıktığını, üst düzey AKP’li isimlerin bu fonlar üzerinden kazanç sağladığını belirtti.

Gelir dağılımındaki uçuruma da işaret eden Karabat, "Bir tarafta carry trade yapanlar, sıcak paradan kazananlar, 100 milyar TL'yi aşan faiz geliri bulunan büyük şirketler ve fonlar içinde servetini büyütenler var. Diğer tarafta ise maaşıyla geçinmeye, vergisini ödemeye ve üretmeye çalışan milyonlar yer alıyor. Ekonomideki ödül-ceza sistemi tersine döndü" dedi.

KAYIT DIŞI EKONOMİ VE ÜRETİM ODAKLI ÇÖZÜM

Sistemin bir diğer sonucunun kayıt dışılık olduğunu vurgulayan Karabat, vergisini düzenli ödeyen, istihdam maliyetlerini eksiksiz karşılayan dürüst işletmelerin rekabette zorlandığını, kayıt dışına çıkanların ise haksız maliyet avantajı elde ettiğini belirtti. Dürüst üreticiyi cezalandıran sistemin bizzat kendi kayıt dışılığını beslediği tespiti yapıldı.

Mevcut tablonun faiz gelirleri, carry trade, sıcak para bağımlılığı, fon piyasalarındaki güven kaybı ve kayıt dışılığın birleşimi olduğunu söyleyen Karabat, Türkiye'nin temel meselesinin yalnızca enflasyon ve faiz oranlarından ibaret olmadığını dile getirdi.

Karabat, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Türkiye'nin asıl meselesi; üretmenin yeniden kazandırdığı bir düzen kurmaktır. Sanayicinin 'fabrika mı kurayım, paramı faize mi koyayım?' ikilemine düşmediği, gençlerin spekülatif piyasaların peşinden koşmak yerine emeğiyle geleceğini inşa edebildiği ve tasarruf sahiplerinin finansal kurumlara güven duyduğu bir yapıyı kurmaktır. Bunu da Yeni Parti olarak biz başaracağız."