Dow Jones endeksi yeni bir rekor kırdı: Coca-Cola, 3M ve GM hisseleri Wall Street’i yukarı taşıdı

ABD borsaları Salı günü karışık bir seyir izledi. Dow Jones Sanayi Endeksi, güçlü bilançoların etkisiyle rekor seviyeye ulaşarak 218 puan (yüzde 0,47) artışla 46.924,74 puandan kapandı. Endeks seans içinde kısa süreliğine 47.000 puanı da aştı.

Buna karşın, S&P 500 endeksi yatay bir seyir izleyerek 6.735,35 puandan kapanırken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite yüzde 0,16 gerileyerek 22.953,67 puana indi.

Dow’daki yükselişi özellikle Coca-Cola ve 3M destekledi. Her iki şirketin de üçüncü çeyrek kazançları Wall Street beklentilerini aştı. Coca-Cola hisseleri yüzde 4,1, 3M hisseleri ise yüzde 7,7 arttı.

Günün en dikkat çeken hissesi ise General Motors (GM) oldu. Detroit merkezli otomotiv devi, yıllık gelir tahminini yukarı revize ederken, Başkan Donald Trump’ın uyguladığı gümrük tarifelerinden kaynaklanan maliyetlerin yüzde 35’ini telafi etmeyi beklediğini açıkladı. GM hisseleri bu açıklamalarla birlikte yüzde 14,9’luk güçlü bir sıçrama yaşadı.

Philip Morris'in ise yıllık kar tahminini yukarı yönlü revize etmesine rağmen hisselerinde yüzde 3,8 düşüş görüldü.

Savunma sektöründe de Lockheed Martin, RTX ve GE Aerospace, yıl sonu kar tahminlerini artırdı. Lockheed Martin'in hisseleri yüzde 3,2 gerilerken, RTX yüzde 7,7 ve GE Aerospace yüzde 1,3 değer kazandı.

BÜTÇE TASARISI YİNE ONAY ALAMADI

Analistler, bugün piyasa kapanışının ardından Netflix'in açıklayacağı finansal sonuçların yanı sıra hafta boyunca Tesla, IBM, Procter & Gamble ve Intel gibi şirketlerin bilançolarının da yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Öte yandan ABD'de bütçe anlaşmazlığı nedeniyle federal hükümet 1 Ekim'den bu yana kapalı kalmaya devam ederken, Senatoda dün 11'inci kez yapılan oylamada geçici bütçe tasarısı yine onay almadı. Senatonun bir sonraki oylamasını yarın yapması bekleniyor.

Ticaret cephesinde ise dikkatler ABD ile Çin arasında yapılması planlanan görüşmelere çevrilirken, ABD Başkanı Donald Trump'tan bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme konusunda karışık mesajlar geldi.

İki hafta içinde Güney Kore'de, Çin Devlet Başkanı Şi ile bir araya geleceğini belirten Trump, kısa süre sonra bu görüşmenin "belki de gerçekleşmeyebileceğini" ifade etti.

Trump, "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Bence (Şi ile) çok başarılı bir toplantı olacak. Bunu bekleyen birçok insan var ama belki de bu gerçekleşmeyecek. Belki de gerçekleşmeyecek." ifadesini kullandı.