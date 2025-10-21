Akfen hisselerinde sert düşüş! Hamdi Akın kararı sarstı

Akfen hisselerinde sert düşüş! Hamdi Akın kararı sarstı
Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ifadele çağrılmasının ardından AKFEN hisselerinde sert düşüş yaşandı.

Eski Fenerbahçe As Başkanı ve AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ifadele çağrılması AKFEN GYO hisselerini aşağı çekti.

İBB SORUŞTURMASI KAPSAMINDA ÇAĞIRILDI

Akın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma, ifadeye çağırıldı.

Dün Koç Holding'e bağlı Divan Otelleri Müdürü Murat Tomruk'un ifadesinin alınmasının ardından bugün de eski Fenerbahçe As Başkanı ve AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ifadeye çağırıldı.

BORSADA DEĞER KAYBI

Akın'ın "tanık sıfatıyla" ifade vereceği iddia edildi. Ancak iş insanlarının ifadeye çağrılması borsada sarsıcı hareketlenmelere neden oluyor. Dün Murat Tomruk'un ifadeye gittiği haberi Koç hisselerini 4 buçuk paun birden aşağı çekmişti.

Şimdiyse Hamdi Akın haberi, AKFEN hisselerinde düşüşe neden oldu. Borsa İstanbul'da Akfen GYO hisseleri, haberin ardından yüzde 3,80 değer kaybetti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

