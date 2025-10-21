Son dakika | Hamdi Akın da İBB soruşturmasında ifadeye çağırıldı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Eski Fenerbahçe As Başkanı ve AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmada, bu sefer de ünlü iş insanlarının ifadeye çağırılması dalgası başladı.

Dün Koç Holding'e bağlı Divan Otelleri Müdürü Murat Tomruk'un ifadesinin alınmasının ardından bugün de eski Fenerbahçe As Başkanı ve AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ifadeye çağırıldı.

Hakkında gözaltı kararı olmadığı öğrenilen Akın'ın "tanık sıfatıyla" ifade vereceği iddia edildi.

hamdi-akin-fenerbahce.webp

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Akın'ın ifadeye çağırılmasıyla ilgili açıklama geldi.

Akın hakkındaki gözaltı iddialarının doğru olmadığını bildiren Başsavcılık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bir kısım medya organlarında AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındığı haberi gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili şahıs İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş ve eylemlerine yönelik yürütülmekte olan derdest olan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştır.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

