Dolar TL haftaya nasıl başladı?

Yayınlanma:
Alım-satım yapacaklar döviz kurundaki hareketliliği yakından takip ediyor. Dolar TL yeni haftaya nasıl başladı? İşte güncel döviz kuru...

Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar döviz kurundaki hareketliliği takip ediyor. Dolar ve euro geçen haftaki yükselişin ardından yeni haftaya nasıl başladı? Euro yükseldi mi?

Yatırımcılar kaygan zeminde güvenli liman arayışında. Altında yüksek seyir sürerken dolar ve euro da TL karşısında yükselişini sürdürüyor.

Euro kısa süre içerisinde tırmandığı 48 TL sınırını aşarak geçtiğimiz hafta 49 lirayı gördü ve rekor kırdı. Ancak yeni haftaya düşüşle girdi. Dolar da küçük adımlarla istikrarlı bir hat çizdiği geçen haftanın aksine yeni haftaya yüksek giriş yaptı.

İşte 22 Eylül 2025 Pazartesi gününün ilk saatlerine ait döviz kuru:

ABD Doları % 0,02

ALIŞ(TL) 41,3775

SATIŞ(TL) 41,3838

Euro % -0,02

ALIŞ(TL) 48,6147

SATIŞ(TL) 48,6254

İngiliz Sterlini % 0,07

ALIŞ(TL) 55,8100

SATIŞ(TL) 55,8224

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

