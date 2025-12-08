Havada dev satın alma: Pegasus, Çek Hava Yolları ile el sıkıştı

Pegasus Hava Yolları, küresel büyüme stratejisi kapsamında kritik bir hamleye imza atarak Çekya’nın en büyük hava yolu grubuyla el sıkıştı. Yapılan anlaşma neticesinde, Çek Hava Yolları ve iştiraki Smartwings’in mülkiyeti Pegasus'a geçiyor. Satın alma işleminin toplam maliyeti, her iki şirketin borç yükümlülükleri de dahil edilerek 154 milyon Euro olarak açıklandı. Devir süreci, gerekli yasal izinlerin alınması ve şartların yerine getirilmesiyle tamamlanacak.

FİLO VE UÇUŞ AĞI GENİŞLİYOR

Hali hazırda 55 ülkede 158 noktaya uçuş gerçekleştiren ve dünyanın en genç filolarından birine sahip olan Pegasus, bu satın almayla kapasitesini artıracak. Çekya’nın yanı sıra Orta ve Doğu Avrupa’nın da önemli oyuncularından olan Smartwings grubu, 20 ülkede 80 destinasyona uçuyor. Şirketin tur operatörleriyle olan güçlü bağları ve bölgesel turizm pazarındaki etkinliği, Pegasus'un operasyonel gücüne eklenecek.

CEO ÖZTÜRK: "BİZ BAŞLATMADIK AMA BİZ DEĞİŞTİRDİK"

Satın alma kararını değerlendiren Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, büyüme yolculuğunda yeni bir sayfa açtıklarını vurguladı.

Öztürk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Pegasus Hava Yolları olarak 2005’te cesur bir hedefle yola çıktık: Hava yolculuğunu herkes için ulaşılabilir kılmak. Bugün filomuzu 14 uçaktan 127 uçağa çıkararak dünyanın en verimli ve kârlı havayollarından biri olduk. Şimdi, Çek Hava Yolları ve Smartwings’in 47 uçaktan oluşan filosuyla güçlerimizi birleştirerek büyüme yolculuğumuzda yeni bir sayfa açıyoruz. Ancak tek amacımız ölçek büyütmek değil, aynı zamanda uçuş emniyeti, teknoloji, verimlilik ve misafir deneyimi odaklı, geleceğe hazır güçlü bir yapı oluşturmak. Bugün artık gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Türkiye’de havacılık sektörünü 'Biz başlatmadık ama biz değiştirdik.' Şimdi büyüme yolculuğumuzun bir sonraki aşamasına geçmeye hazırız. Çek Hava Yolları ve Smartwings ile ortak bir vizyon oluştu: İki farklı marka, Smartwings ve Pegasus olarak kanatlarımızı dünyaya açmaya devam edeceğiz.”

ÇEKYA CEPHESİNDEN 'DEVİR' AÇIKLAMASI

Yaklaşık 27 yıldır şirketi yöneten kurucular ise operasyonları daha ileriye taşıyacak yetkinliğe sahip olduğu gerekçesiyle Pegasus ile anlaştıklarını duyurdu.

Çek Hava Yolları hissedarı ve Smartwings kurucu ortağı Jiří Šimáně, duygularını şöyle dile getirdi: