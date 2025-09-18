Dolar euroda son durum ne?
Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar döviz kurundaki hareketliliği takip ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) 2025 yılının altıncı faiz kararında beklentilerin doğrultusunda idirime gitti. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini 4.00-4.25 aralığına çekti.
Fed'in faiz kararının ardından altın rekor kırarken dolar endeksi 96,72 puandan 96,21 puana kadar sert düşüş yaşadı.
Serbest piyasada 41,3210 liradan alınan dolar, 41,3230 liradan satılıyor. 48,8310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,8330 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 41,2840, avronun satış fiyatı ise 48,9650 lira olmuştu.
İşte 18 Eylül 2025 Perşembe gününe ait döviz kuru:
ABD Doları
ALIŞ(TL) 41,3210
SATIŞ(TL) 41,3230
Euro
ALIŞ(TL) 48,8310
SATIŞ(TL) 48,8330
İngiliz Sterlini
ALIŞ(TL) 56,30
SATIŞ(TL) 56,59