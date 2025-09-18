Dolar euroda son durum ne?

Dolar euroda son durum ne?
Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar 41,3230 liradan, avro 48,8330 liradan güne başladı.

Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar döviz kurundaki hareketliliği takip ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) 2025 yılının altıncı faiz kararında beklentilerin doğrultusunda idirime gitti. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini 4.00-4.25 aralığına çekti.

Fed'in faiz kararının ardından altın rekor kırarken dolar endeksi 96,72 puandan 96,21 puana kadar sert düşüş yaşadı.

feddd.jpg

Serbest piyasada 41,3210 liradan alınan dolar, 41,3230 liradan satılıyor. 48,8310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,8330 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,2840, avronun satış fiyatı ise 48,9650 lira olmuştu.

Son dakika | Piyasalar bu kararı bekliyordu: Fed faiz kararını açıkladıSon dakika | Piyasalar bu kararı bekliyordu: Fed faiz kararını açıkladı

İşte 18 Eylül 2025 Perşembe gününe ait döviz kuru:

ABD Doları

ALIŞ(TL) 41,3210

SATIŞ(TL) 41,3230

Euro

ALIŞ(TL) 48,8310

SATIŞ(TL) 48,8330

İngiliz Sterlini

ALIŞ(TL) 56,30

SATIŞ(TL) 56,59

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

