Dolar euro ne kadar oldu?

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar döviz piyasalarındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. 11 Kasım 2025 Salı günü itibarıyla dolar ve euro fiyatları, iç ve dış ekonomik gündeme paralel olarak merak konusu oldu. İşte günün güncel döviz kuru verileri...

DOLAR VE EURO BUGÜN KAÇ TL?

Ekonomik göstergeler üzerindeki etkisi nedeniyle dolar ve euro kurlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların gündeminde yer alıyor. 11 Kasım 2025 sabahı itibarıyla döviz piyasasında son durum şöyle:

ABD Doları % 0,02

ALIŞ(TL) 42,2210

SATIŞ(TL) 42,2397

Euro % 0,11

ALIŞ(TL) 48,8514

SATIŞ(TL) 48,8918

İngiliz Sterlini % 0,03

ALIŞ(TL) 55,6448

SATIŞ(TL) 55,6797

Küresel piyasalarda dolar endeksi güç kazanırken, euro/dolar paritesi sınırlı hareketlilik gösteriyor. Türkiye’de ise döviz kurları, Merkez Bankası’nın para politikası adımları ve küresel gelişmelerin etkisiyle yakından izleniyor.