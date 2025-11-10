ABD kişi başı 2 bin dolar dağıtacak

ABD kişi başı 2 bin dolar dağıtacak
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergilerinden elde edilen gelirlerden, yüksek gelirliler hariç her Amerikalıya kişi başına en az 2 bin dolar aktarılacağını açıkladı. Ödemenin şeklinin ise nakit olmasının şart olmadığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergileri üzerinden yaptığı açıklamayla vatandaşlara doğrudan bir ekonomik destek sözü verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu vergilerden elde edilen gelirlerin bir kısmının halka dağıtılacağını duyurdu.

Trump’ın basın toplantısında şok anlar: Yönetici bayıldı Dr. Mehmet Öz müdahale ettiTrump’ın basın toplantısında şok anlar: Yönetici bayıldı Dr. Mehmet Öz müdahale etti

"YÜKSEK GELİRLİLER HARİÇ HERKESE 2 BİN DOLAR"

Trump açıklamasında, "Yüksek gelirli olan kişiler hariç, kişi başına en az 2 bin dolarlık bir temettü herkese ödenecek" ifadesini kullandı. Ancak ABD medyası, bu ödemenin yapılabilmesi için Kongre'nin onayına ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

Rusya'dan Trump'a yanıt: Tam kapsamlı nükleer denemelere hemen hazırlanmalıyız!Rusya'dan Trump'a yanıt: Tam kapsamlı nükleer denemelere hemen hazırlanmalıyız!

FARKLI ŞEKİLLERDE AKTARILACAK

Konuya ilişkin bir açıklama yapan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, söz konusu ödemenin mutlaka nakit olmak zorunda olmadığını ifade etti. Bessent, bu kaynağın vergi indirimi gibi farklı uygulamalar şeklinde de vatandaşların lehine kullanılabileceğini belirtti. Trump, daha önceki açıklamalarında gümrük vergilerinden ciddi bir ek gelir elde ettiklerini ve bunun bir bölümünü doğrudan vatandaşlara aktarabileceklerini vurgulamıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Dünya
Bratislava'da trenler çarpıştı: Onlarca yaralı
Bratislava'da trenler çarpıştı: Onlarca yaralı
İsrail'de faşist saldırı: Filistinli kadını sopayla darp ederek bayılttı
İsrail'de faşist saldırı: Filistinli kadını sopayla darp ederek bayılttı