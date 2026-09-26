Doğalgazdan vergiyi kaldırdılar! Kış gelmeden iyi haber geldi

Bulgaristan Parlamentosu, sıvılaştırılmış petrol gazı ile doğal gazın 1 Ekim - 31 Aralık 2026 döneminde özel tüketim vergisinden muaf tutulmasını öngören düzenlemeyi oy çokluğuyla kabul etti.

20 MİLYON EUROYA DENK GELİYOR

Düzenlemeye göre, yakıt olarak kullanılan sıvılaştırılmış petrol gazı ve doğal gazdan 3 ay boyunca özel tüketim vergisi alınmayacak. Ön hesaplamalara göre uygulama nedeniyle devlet bütçesinin bu dönemde yaklaşık 20 milyon avroluk özel tüketim vergisi gelirinden mahrum kalması bekleniyor.

Öte yandan Bulgaristan Rekabetin Korunması Komisyonu, Rus enerji şirketi Lukoil'in ülkedeki şirketlerinden benzin ve motorinin toptan satış fiyatlarının nasıl belirlendiğine ilişkin ayrıntılı bilgi talep etti.

FİYATLAR İNCELENECEK

Komisyonun açıklamasında, Lukoil Bulgaria ve Lukoil Neftochim Burgas şirketlerinden istenen bilgiler doğrultusunda ham petrol tedarikinden üretim maliyetlerine ve akaryakıtların Bulgaristan pazarındaki satış fiyatlarına kadar fiyat oluşum sürecinin inceleneceği belirtildi.

Talebin, akaryakıt piyasasına yönelik yürütülen ön inceleme kapsamında iletildiği kaydedilen açıklamada, incelemede devam eden piyasa takibinin yanı sıra alınan ihbarlar ile Bulgaristan ve Avrupa'daki akaryakıt piyasalarını etkileyen uluslararası gelişmelerin de dikkate alındığı ifade edildi.

Lukoil Bulgaria ve Lukoil Neftochim Burgas'ın talep edilen bilgileri 7 gün içinde Rekabetin Korunması Komisyonu'na sunmaları gerekiyor.