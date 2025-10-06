Diyarbakır'da hasadı başladı: 3 bin 650 ton rekolte bekleniyor!

Diyarbakır’ın önemli tarımsal değerleri arasında yer alan, 1992 yılında tescillenen ve 2018 yılında Coğrafi işaret tescili alan Karacadağ Çeltiği’nin hasat töreni, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Ergani Kaymakamı Nurbaki Yalçın, İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, kurum amirleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, teknik personel ve üreticilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Karacadağ’ın verimli topraklarında yetişen çeltik; yüksek su tutma kapasitesi, pişme esnasında lapalaşmaması ve protein-nişasta dengesiyle öne çıkıyor.

REKOLTENİN İSE YAKLAŞIK 3 BİN 650 TON OLMASI BEKLENİYOR

1992’de tescillenen ve 2018’de coğrafi işaret belgesi aşan Karacadağ Çeltiği’nde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre 2024’te 7 bin 236 dekar alanda ekim yapıldı.

Toplam rekoltenin ise yaklaşık 3 bin 650 ton olması bekleniyor. En yoğun üretim Çınar, Bağlar, Çermik, Ergani ve Hazro’da yapıldı.

"BÖLGEYE ÖZGÜ BİR DEĞER"

Hasat töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, “Bugün, ilimizin gururu, coğrafi işaretli ürünü Karacadağ Çeltiğinin hasadı için bir aradayız. Bizler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, Karacadağ Çeltiğini sadece bir pirinç türü olarak değil, yöremize özgü bir değer olarak görüyor ve bu değeri korumak, geliştirmek için çalışıyoruz. Onu özel kılan, yöremizin toprak yapısına ve soğuk kaynak sularına uyum sağlamış olması, pişme esnasında lapalaşmaması ve yüksek protein-nişasta oranıyla eşsiz bir lezzet sunmasıdır” dedi.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında, 39 üreticiye 37 ton çeltik tohumu desteği sağlandığı belirtildi. Hasat, katılımcıların tarlada ilk biçimi yapmasıyla sona erdi.