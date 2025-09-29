Çiftçinin fiyat çıkmazı: Hasat başladı sessizlik sürüyor

Türkiye genelinde şeker pancarı hasadı başlarken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taban alım fiyatını henüz açıklamaması üreticiler arasında belirsizliğe neden oldu. Artan girdi maliyetleri ve borç yükü altında ezilen çiftçiler, ürünlerini fabrikalara teslim etmeye başlarken, emeklerinin karşılığını ne zaman ve ne kadar alacaklarını bilmemenin endişesini yaşıyor.

ÜRETİCİ MALİYETLERİ KARŞILAYACAK BİR FİYAT BEKLİYOR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 20 Eylül itibarıyla ülke genelinde şeker fabrikalarının alım kampanyasına başladığını ancak ortada bir fiyat olmadığını belirtti. Üreticilerin artan girdi maliyetlerinden şikayetçi olduğunu dile getiren Gürer, "Çiftçilerle konuştuğumuz zaman 'Girdi maliyetleri çok arttı' diyorlar. Girdi maliyeti artı makul karla fiyat belirlensin istiyorlar" diyerek sektörün beklentisini özetledi.

ÖZELLEŞTİRME SONRASI LOJİSTİK SORUNLAR

Şeker pancarının sözleşmeli tarım kapsamında devletin alım garantisi verdiği bir ürün olduğunu hatırlatan Gürer, sektördeki özelleştirmelerin ardından çiftçilerin yeni sorunlarla karşılaştığını ifade etti. Geçmişte devletin ürünü stoklayarak çiftçiyi mağdur etmediğini söyleyen Gürer, "Özelleşen fabrikalar şu an 'Ben ne zaman istersem o zaman ürün getir' diyor. Böylece de mağduriyet artıyor. Yapılması gereken, çiftçiye bu bağlamda alım fiyatını açıklayıp o konuda gerekli fiyatı oluşturup desteği vermek" şeklinde konuştu.

STRATEJİK ÜRÜNDE ÜRETİM DÜŞÜŞÜ ENDİŞESİ

Şeker pancarının sadece şeker üretimi için değil, aynı zamanda melas ve küspe gibi değerli yan ürünleriyle de hayvancılık ve sanayi için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Gürer, bu üründeki sürdürülebilirliğin kritik olduğunu belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan üretim tahminlerine de dikkat çeken Gürer, bu yıl şeker pancarı rekoltesinde bir önceki yıla göre yüzde 6,5'lik bir azalma ile toplam 21 milyon 500 bin tonluk bir üretim beklendiğini hatırlattı. Üretimdeki düşüş beklentisi, açıklanacak alım fiyatının sektörün geleceği için taşıdığı önemi daha da artırıyor.

"ÇİFTÇİ BORCUNU ÖDEYEMİYOR"

Fiyat belirsizliğinin en çok borç yükü altındaki üreticileri etkilediğini kaydeden Gürer, çiftçilerin acil nakit ihtiyacına dikkat çekti. Gürer, "Çoğu şeker pancarı üreticisi parasını alıyor, bankaya koşuyor. Çünkü kredi borcu var. Ama şu anda pancarı fabrikaya veriyor, fiyat yok" diyerek, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bir an önce alım fiyatını belirleyerek üreticilerin mağduriyetini sonlandırma çağrısında bulundu.