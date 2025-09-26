290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı

Yayınlanma:
Hatay'da 290 bin dekarda ekilen pamuktan bu yıl 140 bin ton hasat bekleniyor. Hasada Hatay Valisi Mustafa Masatlı da katıldı.

Türkiye'nin önemli pamuk üretimi merkezlerinden olan Hatay'da pamuk hasadı heyecanı başladı. Bu yıl 290 bin dekar alanda ekimi gerçekleştirilen pamukta 140 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

Hasada Hatay Valisi Mustafa Masatlı da katıldı. Merkez Antakya ilçesindeki çiftçi Mehmet Yurdsever'in 190 dekarlık tarlasında hasat makinesine de binen Vali Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hatay'ın pamuk üretiminde Türkiye 4'üncüsü olduğunu vurguladı.

hatay-pamuk-hasadi.jpg

"BU YIL 1530 ÇİFTÇİMİZE 153 TON TOHUM DAĞITTTIK"

Masatlı, şöyle devam etti:

"Tabii asırların felaketinden sonra hayatın her yanı ve yönüyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yeniden ihya, inşa, imar ve üretim çalışmalarımız başladı. Bu çerçevede bizler de özellikle tarımın desteklenmesi noktasında Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda, Valiliğimizin yürütümüyle beraber buradaki pamuk üreticilerimizin desteklenmesi noktasında bu yıl 1530 çiftçimize 153 ton pamuk tohumu dağıtmıştık. Şu anda 190 dekarlık bir sahada o dağıtmış olduğumuz tohumların ürün bulmuş halini hep beraber görüyoruz."

290 bin dekar alanda pamuk ekildiği bilgisini paylaşan Masatlı, "İnşallah bu sene 140 bin ton civarı bir rekolte bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

