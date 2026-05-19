Deprem ve sosyal yardım paraları faize gitti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe verilerine göre, bu yılın ocak-nisan döneminde ödenen vergilerin yüzde 25,9'u faiz ödemelerine gitti. İlk dört ayda 1,1 trilyon lirayı aşan faiz ödemeleri, sağlık hizmetleri için ayrılan kaynağın iki katına ulaştı. Faiz yükü, eğitim harcamalarından yüzde 39,7, sosyal güvenlik ve sosyal yardım ödeneğinden de yüzde 14,2 daha fazla oldu.

FAİZ GİDERLERİ BÜTÇE AÇIĞININ TEMEL BELİRLEYİCİSİ

Sözcü'nün haberinde yer alana göre Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya, bütçe verilerini hem yıllık bazda hem de 2006-2016 dönemiyle karşılaştırdı. Sarıkaya şu değerlendirmeyi yaptı:

“Faiz dışı dengedeki 1,5 puanlık iyileşmeye gelirler 0,4 puan, giderler 1,1 puan katkı yaptı. Giderlerin payındaki düşüşte sermaye transferleri (deprem harcamalarının azalması) ve cari transferler altındaki sağlık, emeklilik ve diğer sosyal yardımlar ana sürükleyiciler.”

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMIN MİLLİ GELİRE ORANI DÜŞTÜ

Verilere göre, 2006-2016 arasında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım kaleminin milli gelire oranı yüzde 3,9 iken bu oran 2025'in ikinci çeyreğinde yüzde 3,3'e, bu yıl ise yüzde 2,4'e indi. Sarıkaya, milli gelirin yüzde 3,6'sına ulaşan faiz giderleri için “Bütçe açığının temel belirleyicisi” ifadesini kullandı.

GELİR VERGİSİ YÜKSELDİ, KURUMLAR VERGİSİ DÜŞTÜ

Bütçenin gelir tarafında ise çalışanların maaşından kesilen Gelir Vergisi'nin milli gelire oranı, 2006-2016 arasında yüzde 3,6 iken geçen yıl yüzde 4'e, bu yıl ise yüzde 4,8'e ulaştı. Kurumlar Vergisi gelirinin milli gelire oranı ise bir yılda 0,2 puan azalarak yüzde 1,6'ya indi. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin milli gelire oranı da bu yıl, 2006-2016 dönemine kıyasla 0,4 puan azaldı.