Çip krizi Volkswagen'i vurdu: Üretim durdu
Otomotiv devi Volkswagen, çip krizi nedeniyle en çok satan iki modelinde üretime ara verdi.

Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), küresel çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle en çok satan modelleri Golf ve Tiguanın üretimine geçici olarak ara veriyor.

Bild gazetesinin aktardığına göre, VW’nin Wolfsburg fabrikasında bu hafta üretim durdurulacak. Şirket, üretim arası kararının “stok optimizasyonu” kapsamında uzun süredir planlandığını ve sonbahar tatilleriyle denk geldiğini belirterek, gelişmenin Nexperia ile yaşanan çip tedarik sorunuyla bağlantılı olmadığını savundu.

TEDARİKÇİ KRİZİ GÖLGESİNDE

Buna karşın Bild’in tedarikçi ağından edindiği bilgilere göre, üretim kesintisinin nedeni Hollandalı çip üreticisi Nexperia ile yaşanan anlaşmazlık. ABD ve Çin arasında devam eden teknoloji ve ticaret savaşları, Nexperia gibi kritik tedarikçileri doğrudan etkileyerek küresel otomotiv sektöründe yeni bir çip krizi alarmını tetikledi.

Volkswagen’in hamlesinin diğer üreticilerde de benzer duraklamalara yol açabileceği ifade ediliyor. Nexperia’nın tedarikinde yaşanacak olası aksamalar, özellikle Avrupa merkezli üreticiler için yeni bir arz zinciri baskısına neden olabilir.

Volkswagen cephesi ise, Golf ve Tiguan üretimindeki duraklamanın kısa süreli olacağını, normal üretim temposuna yakın zamanda dönülmesinin planlandığını açıkladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

