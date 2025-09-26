Volkswagen Almanya'daki elektrikli otomobil fabrikalarını kapatıyor

Bloomberg'in şirket sözcüsüne dayandırdığı habere göre, şirketin doğu Almanya'daki Zwickau kentindeki fabrikası, Audi markasının Q4 e-tron modeline olan talebin düşük olması nedeniyle 6 Ekim'den itibaren bir hafta süreyle üretimi durduracak.

Otomobil üreticisinin Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Emden kentindeki fabrikası da çalışanlarının çalışma saatlerini azalttı ve üretim bantlarını birkaç gün boyunca kapatması bekleniyor.

Volkswagen'in yan kuruluşu Porsche, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, zayıf talep, Çin'den gelen artan rekabet ve ABD'deki artan ithalat vergileri nedeniyle bazı elektrikli araç modellerinin daha önce duyurulan tarihten daha geç piyasaya sürüleceğini söyledi.

Otomotiv devi Stellantis de bu hafta başında Avrupa pazarındaki zayıf talep nedeniyle, aralarında Almanya'nın Eisenach kentindeki fabrikanın da bulunduğu bazı Avrupa fabrikalarını geçici olarak kapatacağını duyurmuştu.

Otomobil grubu, "Yıl sonuna kadar stokları en verimli şekilde yöneterek, üretim hızını zorlu Avrupa pazarına uyarlamayı" hedeflediklerini duyurdu.