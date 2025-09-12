Volkswagen oyunun kurallarını değiştiriyor: Elektrikli Polo geliyor!

Volkswagen, elektrikli modeller için isimlendirme stratejisini değiştirerek, markayı onlarca yıldır bilinir kılan geleneksel isimlere geri dönüyor.

Wolfsburg, e-Golf gibi modellerde daha önce kullanılan "e" eki yerine artık ismin sonunda rakam olmadan "ID" unvanını kullanacak.

2023'ten itibaren ID.2all konseptinin önümüzdeki yıl ID.Polo adıyla piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Benzer şekilde, ID.GTI konsepti de ID.Polo GTI üretim modeline evrilecek. Benzinli Polo ise değişmeden devam edecek.

VW'nin hala renkli kamuflaj örtülerinin altında sakladığı iki elektrikli konsept, yakında seri üretime girecek olan ön üretim prototiplerine dönüştü.

image-1.webp

Standart modelin resmi tanıtımının 2026 yılının Mayıs ayında yapılması planlanıyor ve her iki "kamuflajlı" şehir hatchback'i de önümüzdeki hafta Münih'teki IAA Mobility fuarında benzer boyutlardaki bir elektrikli crossover konseptiyle birlikte sergilenecek.

Standart ID. Polo, önümüzdeki sonbaharda iki pil boyutu ve üç güç seviyesiyle satışa sunulacak.

Sportif "kardeşi" GTI ise gelecek yılın sonundan önce daha güçlü, 223 beygir gücünde olarak piyasaya sürülecek.

Peugeot, ID. Polo GTI'ın doğrudan rakibi olan e-208 GTi ile VW'yi geride bıraktığından, içten yanmalı motora sahip olmayan ilk GTI olmayacak.

Elektrikli hot hatch modelleri Avrupa'da trend haline geliyor ve bunlara örnek olarak Abarth 500e, Cupra Born VZ ve daha az bilinen MG 4 XPower gösterilebilir.

image-4.webp

ID. Polo'nun tüm versiyonları önden çekişli olacak ve önde tek bir motor bulunacak.

"Küçük" elektrikli otomobilin temel aldığı MEB+ mekanik platform, arkadan itişli veya dört tekerlekten çekişli daha büyük modellerden (ID.3 ve üzeri) farklılaşıyor.

4.053 mm uzunluğa sahip elektrikli Polo, benzinli modelle hemen hemen aynı uzunluğa sahip ancak biraz daha geniş (1.816 mm) ve bataryadan dolayı beklendiği gibi daha uzun (1.530 mm).

image-6.webp

Elektrikli araçların özel mimarisi, mühendislerin dingil mesafesini 2.600 mm'ye kadar uzatmasına olanak tanıyarak, daha küçük dış boyutlara rağmen Golf ile karşılaştırılabilir bir kabin alanı sunuyor.

VW, en azından ID.2all konseptinde WLTP çevrimi için 450 kilometre menzil sunan yeni geliştirilen batarya paketi için standart DC şarjına vurgu yapıyor.

Almanya'da ID. Polo'nun baz modeli 25.000 avronun altında bir fiyata satılacakken, daha üst düzey versiyonlar genellikle daha büyük otomobillerde görülen teknolojiyi sunacak.

VW, otomatik şerit değiştirme, trafik ışığı tanıma, 360 derece kamera ve hafıza fonksiyonlu park asistanı gibi özellikler vadediyor.

CEO Thomas Schaefer, "ID. Polo, tanınmış markalarımızı geleceğe taşımanın sadece başlangıcı." diyor.

ID.3'ün ID. Golf, ID.4'ün ID. Tiguan ve ID.7'nin ID. Passat olacağı giderek daha da kesinleşiyor.

Bu hamle mantıklı, çünkü geleneksel isimler VW'nin faydalanmayı hedeflediği onlarca yıllık mirası taşıyor.

Audi yeni spor otomobilini tanıttı ancak henüz bir ismi yokAudi yeni spor otomobilini tanıttı ancak henüz bir ismi yok

İleriye baktığımızda soru şu: İçten yanmalı motorların dönemi sona erdiğinde -eğer sona ererse- VW nereye gidecek?

Benzinli modeller bir gün ortadan kalkarsa, "ID" logosunun kullanımdan kaldırılıp yalnızca Polo, Golf, Passat ve yalnızca elektrikli motor kullanan diğer modellerin kalıp kalmayacağı henüz belli değil.

Ancak şimdilik elektrikli modelleri konvansiyonel modellerden ayırmak için "ID." gerekiyor.

İsimler uyumlu hale getirilecek olsa da araçlar, ayrı platformlarda üretildikleri için mekanik olarak farklı kalacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

