Audi yeni spor otomobilini tanıttı ancak henüz bir ismi yok

Audi CEO'su Gernot Döllner, konseptin üretime "yüzde 90 oranında hazır" olduğunu ve trafiğe çıkmaya uygun olduğunu söyledi.

Model, TT ve R8'in öğelerini birleştiren, çoğunlukla düz çizgiler ve yer yer yumuşak kıvrımlardan oluşan modern bir tasarıma sahip.

Concept C, halen geliştirilme aşamasında olan Porsche 718 EV ile aynı platformu paylaşıyor.

Döllner, aracın çalışır durumda olduğunu ve yakında kullanıma sunulacağını ancak henüz resmi bir isminin olmadığını sözlerine ekledi.

Şimdilik, bir isim seçmekten daha hızlı bir şekilde geliştirildiği için, yalnızca Concept C olarak biliniyor .