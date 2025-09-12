Audi yeni spor otomobilini tanıttı ancak henüz bir ismi yok
Audi, TT modelinin üretiminin durdurulmasının ardından Concept C ile yeni bir spor otomobille geri dönüş yapmaya hazırlanıyor . Bu otomobilin 2027 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Audi CEO'su Gernot Döllner, konseptin üretime "yüzde 90 oranında hazır" olduğunu ve trafiğe çıkmaya uygun olduğunu söyledi.
Model, TT ve R8'in öğelerini birleştiren, çoğunlukla düz çizgiler ve yer yer yumuşak kıvrımlardan oluşan modern bir tasarıma sahip.
Concept C, halen geliştirilme aşamasında olan Porsche 718 EV ile aynı platformu paylaşıyor.
Döllner, aracın çalışır durumda olduğunu ve yakında kullanıma sunulacağını ancak henüz resmi bir isminin olmadığını sözlerine ekledi.
Şimdilik, bir isim seçmekten daha hızlı bir şekilde geliştirildiği için, yalnızca Concept C olarak biliniyor .
