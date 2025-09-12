Audi yeni spor otomobilini tanıttı ancak henüz bir ismi yok

Audi yeni spor otomobilini tanıttı ancak henüz bir ismi yok
Yayınlanma:
Audi, TT modelinin üretiminin durdurulmasının ardından Concept C ile yeni bir spor otomobille geri dönüş yapmaya hazırlanıyor . Bu otomobilin 2027 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Audi CEO'su Gernot Döllner, konseptin üretime "yüzde 90 oranında hazır" olduğunu ve trafiğe çıkmaya uygun olduğunu söyledi.

5a032bf0-fdce-400f-8eff-8f911bf6108c-16-9-discover-aspect-ratio-default-0.jpg

Model, TT ve R8'in öğelerini birleştiren, çoğunlukla düz çizgiler ve yer yer yumuşak kıvrımlardan oluşan modern bir tasarıma sahip.

2025-audi-concept-c.webp

Concept C, halen geliştirilme aşamasında olan Porsche 718 EV ile aynı platformu paylaşıyor.

a251472-large.webp

Döllner, aracın çalışır durumda olduğunu ve yakında kullanıma sunulacağını ancak henüz resmi bir isminin olmadığını sözlerine ekledi.

İkinci el otomobil fiyatları neden uçtu? İşte geleceği şekillendirecek 3 kritik gelişme

audi-concept-c-live-photos.jpg

Şimdilik, bir isim seçmekten daha hızlı bir şekilde geliştirildiği için, yalnızca Concept C olarak biliniyor .

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

