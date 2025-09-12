İkinci el otomobil fiyatları neden uçtu? İşte geleceği şekillendirecek 3 kritik gelişme

VavaCars, ikinci el araç fiyatlarına ilişkin yapay zekayla geliştirdiği "VavaAI Fiyat Endeksi"nin ağustos ayı sonuçlarını yayımladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, VavaCars'ın her ay düzenli olarak hazırladığı VavaAI Fiyat Endeksi, ikinci el otomobil sektöründeki fiyat eğilimlerini objektif bir bakış açısıyla değerlendirme imkanı sunmayı amaçlıyor.

VavaCars'ın kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı ağustos ayı raporuna göre, ikinci el araç fiyatları bir önceki aya kıyasla ortalama yüzde 3,98 oranında arttı. Böylece fiyatlar, 6 ay üst üste yükselişini sürdürdü.

Son 12 ayda ikinci el araç fiyatları, toplamda yüzde 24,64 artış gösterdi. Aynı dönemde enflasyon oranı yüzde 32,95 olarak gerçekleşirken, döviz kurlarında da artışlar yaşandı. Dolar yüzde 20,7, avro ise yüzde 26,8 oranında artış gösterdi. Yılbaşından bu yana ise ikinci el araç fiyatları yüzde 14,4 oranında yükseldi.

67234-automobili-sad-worldpictures-shutterstock-220176916-iff.jpg

Ağustosta gerçekleşen yüzde 3,98'lik fiyat artışı, temmuza kıyasla neredeyse iki katlık bir hızlanmaya işaret etti. Bu durum, ikinci el araç piyasasında fiyatların yukarı yönlü hareketini daha belirgin hale getirdi. Yılbaşından bu yana yaşanan artış ise özellikle yılın ikinci çeyreğinden itibaren piyasanın daha dinamik bir fiyatlamaya geçtiğini gösterdi.

- "ARTIŞ EĞİLİMİ ÖNGÖRÜLERİMİZİ DOĞRULAR NİTELİKTE"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, gözlemlenen artışın ikinci el araç pazarındaki yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini ortaya koyduğunu belirtti.

2el-arac-4.jpg

Bu durumun, son 6 ayda kesintisiz şekilde süren artış eğiliminin bir parçası olduğuna değinen Gözelekli, "Bu veriler, ikinci eldeki fiyat artışının döviz kurlarına kıyasla daha hızlı gerçekleşebileceği ve ÖTV değişikliğinin yaklaşık yüzde 5 oranında yansıma yaratabileceği yönündeki öngörülerimizi doğrular nitelikte." değerlendirmesinde bulundu.

Gözelekli, enflasyon ve dövizdeki dalgalanmaların ikinci el araç fiyatları üzerindeki baskısını sürdüğünü gözlemlediklerini aktararak, "Önümüzdeki dönemde 0 araç fiyatlarında yaşanabilecek olası artışlar, ikinci el piyasasına talebi daha da yukarı çekebilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

