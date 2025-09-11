Bu yeni pil elektrikli otomobil sektöründe her şeyi değiştirecek

Bu yeni pil elektrikli otomobil sektöründe her şeyi değiştirecek
Yayınlanma:
Çinli dev CATL, en yeni teknolojisi Shenxing Pro bataryasını Münih Otomobil Fuarı'nda sergiledi. Bu batarya, elektrikli mobilite segmentinde bir adım daha ileri gitmekle kalmıyor, aynı zamanda küresel pazardaki standartları da yeniden tanımlıyor. WLTP döngüsüne göre 759 kilometreye kadar menzil sunabilen batarya, piyasadaki en güçlü çözümlerden biri olma özelliğini taşıyor.

Daha pahalı ve deneysel katı hal pillerinin aksine, CATL , güvenliği ve uzun ömürlülüğüyle bilinen lityum demir fosfat (LFP) kimyasına bağlı kalmıştır. Sonuç, düşük üretim maliyetiyle 12 yıla, hatta bir milyon kilometreye kadar kullanım ömrü sunan bir pildir. Şirket, ilk 200.000 kilometrede yaklaşık %9'luk bir kapasite kaybı olduğunu kabul etse de, bu değerler günümüzün rakip pillerinin çoğunu geride bırakmaktadır.

37465602.jpg

Hızlı şarj özelliği ise daha da etkileyici. Optimum koşullar altında, sadece on dakikada 478 kilometre menzile ulaşmak mümkün. Özellikle dikkat çekici olan, sistemin zorlu koşullarda da aynı derecede etkili çalışması. CATL testlerine göre, batarya -20°C dış sıcaklıklarda bile 20 dakikalık şarjla 410 kilometre otonomi sağlayabiliyor.

37465603.jpg

Teknoloji yalnızca performansa değil, aynı zamanda güvenliğe de odaklanıyor. Yenilikçi dalga şeklindeki hücre yapısı sayesinde daha iyi soğutma ve termal kaçaklara karşı direnç sağlanıyor. CATL, akünün aşırı ısınma durumunda bile güvenli bir şekilde güç sağlamaya devam edebileceğini ve aksi takdirde yangın çıkabileceğini iddia ediyor.

37465604.jpg

Shenxing Pro'yu ilk hangi otomobil üreticilerinin kullanacağı henüz bilinmiyor, ancak CATL, üretimin Avrupa'da da gerçekleşeceğini doğruladı. Çinli dev, bu sayede batarya üretim sektöründeki küresel hakimiyetini daha da pekiştiriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Ekonomi
Gram altın rekor kırdı!
Gram altın rekor kırdı!
Dünyanın en pahalı yolculuğu! İstanbul’dan yola çıkıyor !
Dünyanın en pahalı yolculuğu! İstanbul’dan yola çıkıyor !
İş dünyası faiz kararından memnun ama daha fazlasını istiyor
İş dünyası faiz kararından memnun ama daha fazlasını istiyor