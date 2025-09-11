Bu yeni pil elektrikli otomobil sektöründe her şeyi değiştirecek

Daha pahalı ve deneysel katı hal pillerinin aksine, CATL , güvenliği ve uzun ömürlülüğüyle bilinen lityum demir fosfat (LFP) kimyasına bağlı kalmıştır. Sonuç, düşük üretim maliyetiyle 12 yıla, hatta bir milyon kilometreye kadar kullanım ömrü sunan bir pildir. Şirket, ilk 200.000 kilometrede yaklaşık %9'luk bir kapasite kaybı olduğunu kabul etse de, bu değerler günümüzün rakip pillerinin çoğunu geride bırakmaktadır.

Hızlı şarj özelliği ise daha da etkileyici. Optimum koşullar altında, sadece on dakikada 478 kilometre menzile ulaşmak mümkün. Özellikle dikkat çekici olan, sistemin zorlu koşullarda da aynı derecede etkili çalışması. CATL testlerine göre, batarya -20°C dış sıcaklıklarda bile 20 dakikalık şarjla 410 kilometre otonomi sağlayabiliyor.

Teknoloji yalnızca performansa değil, aynı zamanda güvenliğe de odaklanıyor. Yenilikçi dalga şeklindeki hücre yapısı sayesinde daha iyi soğutma ve termal kaçaklara karşı direnç sağlanıyor. CATL, akünün aşırı ısınma durumunda bile güvenli bir şekilde güç sağlamaya devam edebileceğini ve aksi takdirde yangın çıkabileceğini iddia ediyor.

Shenxing Pro'yu ilk hangi otomobil üreticilerinin kullanacağı henüz bilinmiyor, ancak CATL, üretimin Avrupa'da da gerçekleşeceğini doğruladı. Çinli dev, bu sayede batarya üretim sektöründeki küresel hakimiyetini daha da pekiştiriyor.