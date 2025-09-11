Çinli elektrikli süpürge üreticisi şimdi dünyanın en hızlı arabasını yapıyor

Dreame Technology'nin ağustos ayı sonunda otomotiv sektöründe faaliyetlerine resmen başladığını duyurmasının ardından, ilk araç üretim ünitesinin inşası için Berlin'i seçtiği bildirildi .

MERKEZ BERLİN

Aslında Dreame Auto'nun fabrikası , Tesla'nın Berlin'deki Gigafactory tesisinin yakınında stratejik bir konuma sahip olacak ve bu da şirketin elektrikli mobilite alanındaki liderlerle rekabet etme hedefini vurguluyor.

Çin basınında yer alan haberlere göre, Dreame'nin kurucusu ve CEO'su Yu Hao , ekibiyle birlikte 8 Eylül'de fabrika lokasyonunu netleştirmek üzere Almanya'ya gitti .

Şirket, elektrikli bir hiper otomobil üreterek ultra lüks kavramını yeniden tanımlamayı hedeflediğini belirtirken , geleneksel olarak lüks otomobil üretimiyle özdeşleşen markaların elektrikli mobilite ve akıllı teknolojilere geçişte "geride kaldığını" belirtiyor.

Dreame CEO'sunun Almanya seyahati, araç üretim tesisi kurmak için yer bulmanın yanı sıra, büyük bir "akıllı" ev aletleri fabrikası kurmak için yer değerlendirmesini de içeriyordu ; zira Çinli şirket, Yunanistan'a da ithal edilen elektrikli süpürge üretiminde uzmanlaşmıştı.﻿

Hedef, yüksek standartlarda yerel üretim, Avrupa standartlarına uyum, sürekli değişen pazarda daha iyi verimlilik ve daha hızlı tedarik zinciri tepkisi sağlamaktır.