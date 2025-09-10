Yüzde 65 daha pahalı! Bu yıl kış lastiği fiyatları patlayacak

Yeni AB düzenlemeleri ve kıtlıklar kış lastiği fiyatlarını daha da artırıyor. t-online.de portalının bir raporuna göre , lastik fiyatları 2020'den bu yana yüzde 65'e varan oranda arttı.

Artış nedenleri arasında koronavirüs pandemisi, Ukrayna'daki savaş ve enerji ve nakliye maliyetlerini önemli ölçüde artıran Rusya'ya yönelik yaptırımlar yer alıyor. Doğal kauçuk, çelik ve alüminyum gibi temel hammaddeler özellikle etkileniyor.

lastik3.png

2024 yılında yaz lastiği fiyatları ortalama yüzde 5, kış lastiği fiyatları ise yüzde 6 arttı, uzmanlar, 2025 yılında özellikle premium marka lastiklerde yüzde 20'ye varan yeni bir fiyat artışının beklendiğini belirtiyor.

YENİ YÖNETMELİKLER ARTIŞI KÖRÜKLÜYOR

1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek yeni bir AB yönetmeliği, üreticilerin doğal kauçuğunun yasadışı ormanlardan elde edilmediğini kanıtlamasını zorunlu kılacak. Bu düzenleme, sertifikalı kauçuğun daha az yaygın ve daha pahalı olmasına yol açacak. Ayrıca, daha sıkı çevre düzenlemeleri ve olası ticaret anlaşmazlıkları da fiyatları artırabilir.

lastik8.jpg

Tedarik sorunları da var. Perakendeciler daha temkinli sipariş veriyor ve daha az stok tutuyor. Kısa sürede lastiğe ihtiyaç duyanlar, daha uzun teslimat süreleriyle karşı karşıya kalacak. Uzmanlar satın alma işlemini ilk dona kadar ertelememelerini, bunun yerine zamanında lastik satın almalarını tavsiye ettiğini yazıyor .

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

