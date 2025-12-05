ABD'den Lukoil kararı! Süre verildi

ABD ile Rusya arasındaki enerji savaşlarında sürpriz bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Rus petrol devi Lukoil'e yönelik yaptırımlarda frene bastı. Şirketin uluslararası arenadaki akaryakıt istasyonlarına 2026 yılına kadar muafiyet tanındı. Bu karar, Türkiye'de faaliyet gösteren yüzlerce istasyonu da doğrudan ilgilendiriyor.

ABD Hazine Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden duyurduğu karara göre, Lukoil'in Rusya sınırları dışındaki operasyonlarına nefes aldırıldı. Yapılan düzenlemeyle, şirketin Avrupa, Orta Asya, Ortadoğu, Güney ve Kuzey Amerika kıtalarına yayılmış yaklaşık 2 bin akaryakıt istasyonu, Ekim ayında devreye giren yaptırım kıskacından 29 Nisan 2026 tarihine kadar muaf tutulacak.

MİLYAR DOLARLIK VARLIKLAR İÇİN TEKLİFLER YAĞIYORDU

Trump yönetimi, Ekim ayında Rus ekonomisinin can damarı olan iki dev şirket Lukoil ve Rosneft'i hedef tahtasına oturtmuş ve yaptırım kararı almıştı.

Bu hamlenin hemen ardından, söz konusu şirketlerin uluslararası piyasalardaki yaklaşık 22 milyar dolar değerindeki varlıkları için satış senaryoları gündeme gelmiş ve teklifler verilmeye başlanmıştı. Ancak gelen bu muafiyet, süreci değiştirdi.

KARAR TÜRKİYE'DEKİ 600 İSTASYONU DA KAPSIYOR

Washington'dan çıkan bu karar, Türkiye akaryakıt sektörünü de yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de akaryakıt dağıtım ve istasyon işletmeciliği alanında önemli bir pazar payına sahip olan Lukoil, Türkiye genelinde yaklaşık 600 istasyonla hizmet veriyor.

Muafiyet kararıyla birlikte, bu istasyonların tedarik ve işletme süreçlerinde yaşanabilecek olası krizlerin şimdilik önüne geçilmiş oldu.