Rus akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu: Türkiye'de 600'ün üzerinde şubesi var

ABD yaptırımlarının ardından uluslararası varlıklarını elden çıkarma kararı alan Rus enerji devi Lukoil, Türkiye dahil birçok ülkedeki faaliyetleri için satış sürecini başlattı. Türkiye genelinde 600’e yakın akaryakıt istasyonuna sahip olan şirket, İsviçre merkezli petrol ticaret devi Gunvor Group ile anlaşmaya vardı.

LUKOIL, GUNVOR GROUP İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gunvor Group’un Lukoil International GmbH’yi satın alma teklifini Lukoil kabul etti. Ayrıca şirket, bu süreçte başka alıcılarla görüşmeme taahhüdünde bulundu.

Bağlayıcı anlaşmanın imzalanması, ABD Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nden (OFAC) izin alınması ve ilgili ülkelerdeki lisans ve yasal onayların tamamlanması şartına bağlı olacak.

Trump’ın Rusya yaptırımları sonrası ilk adım: Türkiye'de 600 şubesi olan akaryakıt devi satışta!

Açıklamada, gerekli görülmesi durumunda mevcut OFAC lisansının süresinin uzatılacağı ve satış süreci tamamlanana kadar uluslararası faaliyetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi için ek lisans başvurularının yapılacağı da bildirildi.

Lukoil, satış kararının, şirket ve iştiraklerine yönelik bazı ülkelerin uyguladığı kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle alındığını açıkladı.

ABD YAPTIRIMLARI SATIŞ KARARINI HIZLANDIRDI

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim’de Rusya’nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil’i ve iştiraklerini yaptırım listesine dahil etmişti. Kararın gerekçesi olarak, Ukrayna’daki barış sürecine dair “ciddi bir taahhüt eksikliği” gösterilmesi gösterilmişti.

Yaptırımlar kapsamında, Lukoil’in ABD’deki tüm mal varlıklarının dondurulduğu, ABD vatandaşlarının bu varlıklarla her türlü finansal işlem yapmasının yasaklandığı belirtilmişti. Ayrıca, yaptırıma tabi kişi veya kurumlarla yüzde 50’den fazla ortaklığı bulunan tüm şirketlerin de otomatik olarak yaptırım kapsamına alındığı açıklanmıştı.

KÜRESEL PETROL ÜRETİMİNİN YÜZDE 2’SİNİ KARŞILIYORDU

Dünyadaki petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2’sini sağlayan Lukoil, yaptırım kararının ardından 27 Ekim’de uluslararası varlıklarını satma planını duyurmuştu.

Yaptırım BMW'ye sökmedi: Birinci oldu

Bu adım, Şubat 2022’de başlayan Ukrayna savaşı sonrasında Batı yaptırımlarına karşı bir Rus enerji şirketinin attığı en önemli hamlelerden biri olarak değerlendiriliyor.