Çin'in ekonomisi tüm dengeleri alt üst ediyordu: Büyüme hızının düşmesi bekleniyor

Dünya Bankası, yayımladığı "Çin Ekonomik Güncellemesi: Büyümenin Yeniden Dengelenmesi" raporunda, zayıf iç talep nedeniyle Çin ekonomisinin büyüme hızının önümüzdeki dönemde yavaşlayacağını öngördü.

Politika desteği, yüksek teknoloji yatırımları ve küresel enerji arzındaki aksaklıklara karşı oluşturulan tamponların ikinci çeyrekte zayıflayan iç talebi kısmen dengelediği kaydedilen raporda, gayrimenkul sektörünün zayıflayan konut talebine uyum sürecinin devam etmesi ve tüketicilerin temkinli davranmayı sürdürmesi nedeniyle büyüme oranının bu yıl yüzde 4,4'e gerilemesinin beklendiği aktarıldı.

Bununla birlikte, gayrimenkul sektöründeki durgunluğun sürmesi ve tüketicilerin harcamalarda temkinli davranmaya devam etmesi nedeniyle büyüme oranının 2026 yılında yüzde 4,4'e gerilemesi bekleniyor.

Raporda ayrıca, ekonominin yatırım ve ihracat ağırlıklı yapıdan daha fazla tüketime dayalı bir modele dönüşümünün kademeli ilerlediği belirtilerek, büyümenin 2027 yılında yüzde 4,3'e düşeceği tahmin edildi.

Dünya Bankası, ekonomik görünüme ilişkin risklerin genel olarak dengeli olduğunu değerlendirdi. Son dönemde küresel enerji arzına ilişkin belirsizliklerin azalması ve petrol fiyatlarının gerilemesine rağmen, enerji piyasalarında yeniden dalgalanma yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Raporda, gayrimenkul sektöründeki gerilemenin derinleşmesi halinde bunun tüketici harcamaları ile gayrimenkul ve bağlantılı sektörlerdeki yatırımlar üzerindeki baskıyı artırabileceğine işaret edildi.

Bankanın raporunda, mali teşviklerin ve yapay zeka kaynaklı yatırımların beklenenden daha güçlü olması halinde ise büyümenin mevcut tahminlerin üzerine çıkabileceği belirtildi. (AA)