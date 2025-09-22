CHP Kurultayı, Trump Erdoğan görüşmesi... Piyasalar buraya odaklandı

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, geçen hafta %8,89 değer kazanarak 11.294 puandan kapanış yaptı ve yeni haftaya pozitif beklentilerle başladı. CHP İstanbul İl yönetimine kayyum atanmasıyla yaşanan önceki düşüşün ardından, kurultay davasının ertelenmesi piyasalarda olumlu etki yarattı ve BIST 100 endeksi 11 bin puanın üzerine çıktı.

SİYASİ HABERLERİN ETKİSİ

Haftanın başında kurultay davasının ertelenmesi ve mevcut CHP yönetiminin görevine devam etmesi Borsa İstanbul’da pozitif hava yarattı. Ancak haftanın ilerleyen günlerinde gelen siyasi haberler, endekste sert bir düşüşe yol açtı. BIST 100, CHP’nin olağanüstü kurultayına yönelik yeni itiraz haberinin ardından %1,05 değer kaybederek 11.048 puandan kapandı.

Piyasalar CHP Kurultay davasına kilitlendi

YSK KARARI PİYASALARA HAFİF YÜKSELİŞ GETİRDİ

YSK, CHP’nin olağanüstü kurultayının iptali talebini “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle reddetti. Bu karar sonrası BIST 100, yükselişe geçti. Bankacılık endeksi 3 puanın üzerinde artış kaydetti.

HAFTALIK SEKTÖR PERFORMANSI

Geçen hafta Finansal Kiralama (%26,77), Teknoloji (%15,44) ve Madencilik (%11,84) sektörleri BİST 100 kapsamında en yüksek yükselişi gösterdi. Bankacılık Endeksi ise %8,30 prim yaptı. Hisse bazında Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO), Kontrolmatik (KONTR), Destek Finans Faktoring (DSTKF), CW Enerji (CWENE) ve Tekfen Holding (TKFEN) %17,58 - %55,29 primle en çok kazandıranlar arasında yer aldı.

TRUMP-ERDOĞAN ZİRVESİ VE CHP KURULTAYI BEKLENTİLERİ

İçeride CHP gerilimi sürerken, piyasların odağında şimdi de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi yer alıyor.

Piyasalar YSK'ya kilitlendi: CHP kararı bekleniyor

Öte yandan ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Türkiye Gazetesi'ne yaptığı değerlendirmede, CHP’nin olağanüstü kurultayının problemsiz tamamlanmasının ve Trump-Erdoğan zirvesinin piyasalar için pozitif etki yaratabileceğini belirtti. Eryılmaz, “Borsanın cuma günü geçen yılki zirve olan 11.252 üzerinde kapanması olumlu. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanırsa pozitif görünüm devam edebilir” dedi.

Bloomberg'den bomba iddia! Erdoğan-Trump görüşmesinin ardında milyarlarca dolar mı var?

FAİZ, CDS VE TÜFE GELİŞMELERİ

Ekonomist Tuncay Turşucu, Türkiye’nin 2 yıllık tahvil faizinin %39,7’ye, 10 yıllık tahvil getirisinin %31,32’ye gerilediğini; 5 yıllık CDS risk priminin 236,8 seviyesine indiğini aktardı.

Siyasi hesap ekonomiye uymuyor: CHP Kurultayı davası ertelendi Türkiye’nin kredi itibarı düzeldi

Ayrıca TCMB’nin faiz indirimi sonrası dövize talebin düşük kalması, euronun güçlenmesi ve ihracatçı şirketler açısından avantajlı parite durumu ile 12 aylık TÜFE beklentilerinin aşağı yönlü trendde olması, piyasalar için pozitif sinyaller olarak değerlendiriliyor.

BİST 100 KRİTİK DİRENÇLER

Turşucu, endeksin döviz bazında 258 ve 264 dolar dirençlerini geçtiğini belirterek, 283 dolar seviyesinin kritik olduğunu vurguladı. Bu direncin aşılması ve üzerine oturması durumunda, BIST 100’ün 300 dolar seviyesini test etmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.