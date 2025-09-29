İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding ve bağlı şirketlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici konumunda oldukları belirlenen 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonla şüpheliler yakalanarak emniyete götürüldü.

SUÇLAMALAR VE SORUŞTURMANIN KAPSAMI

Savcılık, şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgütü yönetme”, “örgüte üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç gelirlerini aklama” gibi ağır suçlamalarda bulundu. Soruşturmanın merkezinde, şirketler üzerinden kaynağı belirsiz büyük miktarlarda para transferi yapılması, faturasız işlemler, sahte belge düzenlenmesi ve vergi yükümlülüğünden kaçılması gibi iddialar yer alıyor.

MASAK RAPORLARI KRİTİK ROL OYNADI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarının yanı sıra mali denetim birimlerinin incelemeleri sonucu elde edilen bulgular, suç örgütünün finansal yapılanmasını ortaya koydu. Raporlara göre, holding bünyesinde ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde sahte sermaye artırımları yapıldığı, bu işlemlerin “Varlık Barışı Kanunu” kullanılarak sisteme dahil edildiği ve suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı öne sürüldü.

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 121 şirkete kayyum atanırken, TMSF’nin kontrolüne geçen firmalar arasında medya, eğitim, enerji ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren birçok şirket bulunuyor. Habertürk, Show TV ve Doğa Okulları gibi bilinen kuruluşlar da bu kapsamda kayyum yönetimine devredilmişti.

CİNER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Can Holding’in 2024 yılında Ciner Medya’ya bağlı şirketleri satın alması da inceleme altına alındı. Bu satın alma işlemlerinde suçtan elde edilen gelirlerin kullanıldığı iddia edildi. Yurt dışında olduğu belirlenen Turgay Ciner hakkında “tutuklamaya yönelik yakalama kararı” çıkarıldı. Ayrıca Ciner’e bağlı Park Holding AŞ, Silopi Elektrik Üretim AŞ ve bazı ithalat–ihracat şirketlerine de kayyum atanmasına karar verildi.