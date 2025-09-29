Son dakika | Can Holding soruşturmasında 12 gözaltı!

Son dakika | Can Holding soruşturmasında 12 gözaltı!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Can Holding ve bağlı şirketlere yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İşte detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding ve bağlı şirketlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici konumunda oldukları belirlenen 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonla şüpheliler yakalanarak emniyete götürüldü.

SUÇLAMALAR VE SORUŞTURMANIN KAPSAMI

can-holding.webp

Savcılık, şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgütü yönetme”, “örgüte üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç gelirlerini aklama” gibi ağır suçlamalarda bulundu. Soruşturmanın merkezinde, şirketler üzerinden kaynağı belirsiz büyük miktarlarda para transferi yapılması, faturasız işlemler, sahte belge düzenlenmesi ve vergi yükümlülüğünden kaçılması gibi iddialar yer alıyor.

Can Holding soruşturmasının fitilini YÖK mü ateşledi? Bilgi Üniversitesi'nin kayyumu konuştuCan Holding soruşturmasının fitilini YÖK mü ateşledi? Bilgi Üniversitesi'nin kayyumu konuştu

MASAK RAPORLARI KRİTİK ROL OYNADI

halktv-com-tr136.jpg

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarının yanı sıra mali denetim birimlerinin incelemeleri sonucu elde edilen bulgular, suç örgütünün finansal yapılanmasını ortaya koydu. Raporlara göre, holding bünyesinde ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde sahte sermaye artırımları yapıldığı, bu işlemlerin “Varlık Barışı Kanunu” kullanılarak sisteme dahil edildiği ve suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı öne sürüldü.

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 121 şirkete kayyum atanırken, TMSF’nin kontrolüne geçen firmalar arasında medya, eğitim, enerji ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren birçok şirket bulunuyor. Habertürk, Show TV ve Doğa Okulları gibi bilinen kuruluşlar da bu kapsamda kayyum yönetimine devredilmişti.

Son Dakika | Can Holding YK Başkanı Kemal Can tutuklandıSon Dakika | Can Holding YK Başkanı Kemal Can tutuklandı

CİNER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

halktv-com-tr212.jpg

Can Holding’in 2024 yılında Ciner Medya’ya bağlı şirketleri satın alması da inceleme altına alındı. Bu satın alma işlemlerinde suçtan elde edilen gelirlerin kullanıldığı iddia edildi. Yurt dışında olduğu belirlenen Turgay Ciner hakkında “tutuklamaya yönelik yakalama kararı” çıkarıldı. Ayrıca Ciner’e bağlı Park Holding AŞ, Silopi Elektrik Üretim AŞ ve bazı ithalat–ihracat şirketlerine de kayyum atanmasına karar verildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Ekonomi
Dolar euro yeni haftaya nasıl başladı?
Dolar euro yeni haftaya nasıl başladı?
Altında tüm zamanların rekoru!
Altında tüm zamanların rekoru!