Son Dakika | Can Holding YK Başkanı Kemal Can tutuklandı

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Son Dakika | Can Holding YK Başkanı Kemal Can gözaltına alındı

Gözaltına alına 5 kişi “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarından tutuklanırken Tekdağ ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Holding bünyesinde bulunan, ilk etapta 121 sonrasında 9 şirkete olmak üzere toplamda 130 şirketin yönetimine kayyım atanmıştı.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı.