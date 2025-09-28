Son Dakika | Can Holding YK Başkanı Kemal Can tutuklandı

Son Dakika | Can Holding YK Başkanı Kemal Can tutuklandı
Yayınlanma:
Son Dakika haberi...Can Holding soruşturması kapsamında gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Son Dakika | Can Holding YK Başkanı Kemal Can gözaltına alındıSon Dakika | Can Holding YK Başkanı Kemal Can gözaltına alındı

Gözaltına alına 5 kişi “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarından tutuklanırken Tekdağ ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Holding bünyesinde bulunan, ilk etapta 121 sonrasında 9 şirkete olmak üzere toplamda 130 şirketin yönetimine kayyım atanmıştı.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Türkiye
Son Dakika | Turgay Ciner hakkında yakalama kararı
Son Dakika | Turgay Ciner hakkında yakalama kararı
Boya üretim tesislerinde yangın
Boya üretim tesislerinde yangın