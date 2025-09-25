Son Dakika | Can Holding YK Başkanı Kemal Can gözaltına alındı
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı. Can'ın, İl Jandarma Komutanlığı’nda gözaltında tutulduğu öğrenildi.
İstanbul'da Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla Can Holding bünyesindeki 121 şirketin mal varlığına el konulmuştu. Başsavcılık, 10 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı vermişti.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmiş, İstanbul Başsavcılığı ise 9 şirketi daha TMSF'ye devretmişti.
Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürülüyor.