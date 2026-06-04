Buzsuz içeceğe 20 TL ek ücret tepkisi: Ticaret Bakanlığı devreye girdi

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Antalya'nın ilçesi Alanya'da faaliyet gösteren işletme, iş yerinin camına astığı duyuruda, buz kullanılmadan hazırlanan içeceklerde daha fazla ürün tüketildiğini belirterek fiyatlara 20 TL ek ücret yansıtılacağını açıkladı. Söz konusu duyuru kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu ve çok sayıda paylaşım aldı.

Kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, işletmede gerekli denetimlerin yapıldığını ve idari sürecin başlatıldığını duyurdu.

Kaplan'ın açıklamasının tamamı şöyle: