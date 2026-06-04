Buzsuz içeceğe 20 TL ek ücret tepkisi: Ticaret Bakanlığı devreye girdi
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir işletmenin, müşterilerden buzsuz içecek talepleri için 20 TL ilave ücret istemesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşletmenin uygulaması üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Antalya'nın ilçesi Alanya'da faaliyet gösteren işletme, iş yerinin camına astığı duyuruda, buz kullanılmadan hazırlanan içeceklerde daha fazla ürün tüketildiğini belirterek fiyatlara 20 TL ek ücret yansıtılacağını açıkladı. Söz konusu duyuru kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu ve çok sayıda paylaşım aldı.
Kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, işletmede gerekli denetimlerin yapıldığını ve idari sürecin başlatıldığını duyurdu.
Kaplan'ın açıklamasının tamamı şöyle:
"Vatandaşlarımızdan gelen bildirim ve şikâyetler üzerine; Antalya ilimizde Alanyum AVM içerisinde faaliyet gösteren işletmede, 02.06.2026 tarihinde (dün), Antalya İl Müdürlüğümüz tarafından, İlçe Zabıta ekipleriyle koordineli şekilde gerekli denetimler gerçekleştirilmiş, tespit edilen hususlara ilişkin idari süreç başlatılarak mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler tesis edilmiştir. Tüketicilerimizin haklarının korumak için 81 ilimizde sahadayız."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi