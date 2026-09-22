Bu fiyata bu tasarım! Lamborghini görünümlü Ioniq V yürekleri hoplatacak!

Lamborghini Çizgileriyle Ioniq V Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, tasarım hatlarıyla İtalyan süper otomobil üreticisi Lamborghini’yi andıran yeni tam elektrikli modeli Ioniq V’i resmi olarak tanıttı. Agresif ve iddialı tasarımına rağmen model, 18.000 doların altındaki son derece ulaşılabilir başlangıç fiyatıyla otomotiv dünyasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Süper otomobil estetiğini bütçe dostu elektrikli araç segmentine taşıyan Ioniq V, hem tasarımı hem de fiyat-performans dengesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

KESKİN YÜZEYLER VE FASTBACK SİLÜET:

Çarpıcı Dış Tasarım Hyundai Ioniq V; 4900 mm uzunluğu, 1890 mm genişliği, 1470 mm yüksekliği ve 2900 mm’lik geniş aks mesafesiyle yollarda oldukça heybetli bir duruş sergiliyor. Tamamen kapalı ön ızgara yapısı, keskin çizgilere sahip bölünmüş far modülleri, çerçevesiz kapıları ve arkaya doğru akıcı bir şekilde süzülen fastback gövde silüeti, araca egzotik bir spor otomobil havası kazandırıyor. İlk etapta Çin pazarı özelinde geliştirilen bu tasarım dilinin, markanın küresel pazardaki gelecek modellerine de yön vermesi planlanıyor.

ÖN KONSOLDA 27 İNÇLİK 4K DEV EKRAN VE YAPAY ZEKA ENTEGRASYONU

Aracın iç mekânına geçildiğinde, konsolu baştan sona kaplayan devasa 27 inçlik 4K çözünürlüklü ekran sürücüleri karşılıyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 8295 işlemci platformundan alan bu gelişmiş multimedya sistemi; Baidu (Ernie Bot) ve ByteDance (Doubao) gibi dev şirketlerin yapay zeka servisleriyle entegre çalışıyor. Otonom ve akıllı sürüş tarafında ise Momenta sisteminin gelişmiş makine öğrenimi altyapısı sorumluluk üstleniyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ VE GÜÇLÜ CATL BATARYA MİMARİSİ

Ioniq V, kullanıcının tercihine göre iki farklı motor seçeneğiyle sunuluyor: 140 kW (188 beygir) veya 168 kW (225 beygir) güç üreten tek elektrikli motor altyapısı. Araçtaki enerjiyi sağlamak adına, batarya sektörünün dev ismi CATL tarafından üretilen 53,5 kWh veya 66,8 kWh kapasiteli lityum iyon batarya paketlerine yer veriliyor.

650 kilometreye varan etkileyici sürüş menzili performanslı motor ve verimli batarya kombinasyonu, araca oldukça başarılı sürüş menzilleri kazandırıyor. Çin CLTC test normlarına göre seçilen versiyona bağlı olarak 520 km, 540 km, 620 km ve 650 km menzil değerleri elde ediliyor. Küresel standart olan WLTP döngüsünde ise aracın menzili sürüş koşullarına bağlı olarak 421 km ile 527 km arasında değişim gösteriyor.

REKABETÇİ SATIŞ FİYATI VE ÖN SİPARİŞ SÜRECİ

Hyundai’nin Pekin ofisi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Ioniq V Çin pazarında üç farklı donanım seviyesiyle 29 Eylül’de resmen satışa sunulacak. Ön siparişleri açılan modelin başlangıç fiyatı ise 119.900 yuan (yaklaşık 17.900 ABD doları) olarak belirlendi. Aracın iddialı tasarımı, yapay zeka destekli devasa ekranı ve yüksek menzili, bu uygun fiyat etiketiyle birleştiğinde pazarda dengeleri değiştireceğe benziyor.