Borsa İstanbul bayram sonrasında yükselişle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, 9 günlük Kurban Bayramı sonrası yeni haftanın ilk işlem gününe yukarı yönlü bir hareketle giriş yaptı. Endeks, açılış seansında bir önceki kapanış değerine kıyasla 59,73 puanlık bir artış yakalayarak 13.722,47 puan seviyesine ulaştı. Her ne kadar güne yeşil endeksle başlansa da bir önceki işlem gününde, mutlak butlan kararının hemen sonrası piyasada etkili olan ağır satış baskısı nedeniyle BIST 100 endeksinin yüzde 1,64 oranında büyük bir değer kaybına uğramıştı.

Merkezden yapılan müdahale ile günü 13.662,75 puandan kapatabilmişti.

SEKTÖREL DAĞILIMDA BANKACILIK VE SPOR ÖNE ÇIKTI

Haftanın ilk dakikalarında bankacılık endeksinde yüzde 0,88 oranında bir artış gözlenirken, holding endeksi de yüzde 0,32 değer kazancı yazdı. Alt sektör grupları mercek altına alındığında, en dikkat çekici performansı yüzde 2,44'lük bir yukarı yönlü sıçramayla spor endeksi ortaya koydu. Buna karşılık, finansal kiralama ve faktoring endeksi yüzde 2,69 oranında geri çekilerek ilk seansın en çok kaybettiren iş kolu oldu ve piyasadaki dengesizliği gözler önüne serdi.

DÜNYA PİYASALARINDA TEKNOLOJİ VE SAVAŞ DENGESİ

Uluslararası finans arenalarında yapay zeka teknolojilerine dayalı kazanç dalgası, fonların risk alma eğilimini diri tutmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran yönetimleri arasında gerçekleştirilmesi muhtemel bir mutabakata dair sızan kulis bilgileri küresel piyasalara moral sağlasa da ABD Başkanı Donald Trump cephesinden konuya dair resmi ve kesin bir beyanat gelmemiş olması, jeopolitik risklerin ve ticari belirsizliklerin varlığını koruduğunu gösteriyor.

KAMU DESTEKLİ DEV PROJEYE İMZA ATILDI

İç piyasayı doğrudan etkileyen kurumsal gelişmelerin merkezinde ise savunma sanayii yer aldı. Askeri Elektronik Sanayii (ASELSAN) ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında; kamu güvenliğini ilgilendiren haberleşme ağları ile uzay ve uydu altyapı sistemlerinin temin edilmesini içeren, toplamda 845 milyon dolar büyüklüğe sahip dev bir iş sözleşmesine imza atıldığı duyuruldu. Kamudan beslenen şirketlerin bu dev anlaşmaları endeksi tutmaya çalışsa da genel piyasaya yayılmayan bu nakit akışı küçük hisseleri desteklemekte yetersiz kalıyor.

EKONOMİ AJANDASINDA KRİTİK VERİ TRAFİĞİ

Finansal analistler, hem yerel hem de uluslararası piyasalarda fon yöneticilerinin bugün açıklanacak yoğun makroekonomik tablolara kilitleneceğini ifade ediyor. Yurt içi piyasalarda yılın ilk üç aylık dönemine ait büyüme rakamları ile imalat sanayi Satın-alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek. Küresel piyasalarda ise ABD ve Avrupa genelindeki imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) tabloları, ABD Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, yapısal inşaat harcamaları verileri ve Avro Bölgesi resmi işsizlik oranları finansal enstrümanların fiyatlanmasında ana yön belirleyici olacak.

GRAFİKLERDEKİ SINIRLAR VE TAHMİN ANKETLERİ

Borsa endeksindeki teknik görünümü yorumlayan uzmanlar, Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksinde yukarı yönlü ataklarda 13.800 ve 13.900 puan eşiklerinin aşılması zor direnç duvarları (direnç noktaları) olarak işlev göreceğini belirtiyor. Olası kar satışlarında ve geri çekilmelerde ise 13.700 ile 13.600 puan seviyeleri düşüşü durdurabilecek yasal destek hatları olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Anadolu Ajansı (AA) Finans birimi tarafından gerçekleştirilen beklenti anketine katılım sağlayan piyasa uzmanları, Türkiye ekonomisinin senenin ilk çeyreğinde yıllık ölçekte yüzde 2,7 oranında bir büyüme performansı göstereceğini öngörüyor. Söz konusu araştırma kapsamında analistlerin 2027 senesi sonuna dair büyüme öngörülerinin orta noktası (medyanı) ise yüzde 4,50 düzeyinde hesaplanmış durumda.