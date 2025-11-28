Bomba iddia: Maduro Türkiye'ye sığınacak!

ABD'nin askeri tehditleriyle burun buruna gelen Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro için ABD basını tarafından kaçış rotası çizildi. Amerikan The Washington Post gazetesi, Maduro'nun ülkeyi terk etmek zorunda kalması halinde en güçlü seçeneğin Türkiye olduğunu öne sürdü. Gazete, Ankara'yı Maduro için "ideal bir liman" olarak tanımlarken, bu senaryonun Türkiye'ye F-35 kapılarını yeniden açabileceğini iddia etti.

Washington Post'un analizine göre, artan diplomatik baskılar ve ABD'nin askeri müdahale sinyalleri, Maduro'yu güvenli bir çıkış yolu aramaya itiyor. Haberde, bu ihtimali kuvvetlendiren en önemli unsurun, Maduro ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yakın "siyasi dostluk ve yoğun diplomasi trafiği" olduğu belirtiliyor.

2024'teki şaibeli seçimlerin ardından Maduro'yu tebrik eden nadir liderlerden birinin Erdoğan olduğu hatırlatılan analizde, Maduro'nun da 2023'te Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılarak kendisine “kardeşim” diye hitap ettiği vurgulanıyor.

TRUMP'IN "ZOR YOL" TEHDİDİ VE KAÇIŞ PLANI

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Maduro’yu iktidardan indirmek için “kolay yolla ya da zor yolla” diyerek gözdağı verdiği hatırlatıldı. "Zor yol" senaryosunun, Karayipler’e konuşlandırılan Amerikan donanmasıyla yürütülen baskı operasyonlarını işaret ettiği belirtiliyor.

Üst düzey yetkililere dayandırılan bilgilere göre, Maduro'nun Türkiye'ye sığınması, olası bir ABD-Venezuela çatışmasını engelleyecek bir "uzlaşı formülü" olarak masada duruyor. Yönetim tartışmalarına yakın bir kaynak, durumu şu sözlerle özetledi:

“Türkiye onun için mükemmel yer. Hem güvenli, hem de gerçekçi sonuçlar açısından kabul edilebilir.”

ABD'YE İADE EDİLMEME GARANTİSİ

İddiaya göre olası bir sürgün anlaşması, Maduro'nun ABD'ye iade edilmemesi garantisini de kapsayabilir. Washington yönetiminin, uyuşturucu kaçakçılığı ve "narkoterör" suçlamalarıyla aradığı Maduro'nun başına 50 milyon dolar ödül koyduğu biliniyor.

Ancak Venezuela iktidarı bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyor. Geçtiğimiz günlerde bir konuşma yapan Maduro, ülkesinin “her türlü emperyalist tehdide karşı savunulması gerektiğini” belirterek Caracas'ı terk etmeyeceğini söylemişti.

NEDEN RUSYA YA DA KÜBA DEĞİL DE TÜRKİYE?

Washington Post, Maduro'nun sığınmak için Rusya, İran veya Küba gibi geleneksel müttefiklerini tercih etme ihtimalini düşük görüyor. Uzmanlara göre bu ülkeler, Venezuela lideri için yeterli güvenlik şemsiyesini sağlayamıyor.

Buna karşılık Türkiye; hem siyasi ve ekonomik ilişkiler hem de Maduro ailesinin uzun süredir Türkiye ile yürüttüğü iddia edilen altın ticareti nedeniyle daha cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Haberde, Venezuela altınlarının bir kısmının Türkiye üzerinden İran'a aktarıldığı ve rejim yetkililerinin Türkiye'de gizli hesapları olduğu yönündeki ABD iddialarına da yer veriliyor.

TÜRKİYE İÇİN F-35 KOZU OLABİLİR

Analizdeki en dikkat çekici detay ise Türkiye'nin bu süreçten elde edebileceği olası kazanımlar. Uzmanlar, Ankara'nın böyle bir teklifi kabul etmesi durumunda Washington ile ilişkilerde elini güçlendirebileceğini savunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden Lisel Hintz, Türkiye'nin bu rolü üstlenerek F-35 programına geri dönüş için ABD'den destek isteyebileceğini öne sürdü. Hamas yetkililerine ev sahipliği yapması ve Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk girişimleri, Ankara'nın bu tür krizlerde rol almaya istekli olduğunun kanıtı olarak gösteriliyor.

Washington Institute uzmanı Soner Çağaptay ise Türkiye formülünün hem Trump hem de Maduro için “en uygun çözüm” olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Rusya’ya giderse görünmez olur, Küba ya da İran’da özgürlüğü kısıtlanır. Türkiye ise Maduro’nun yüzünü kaybetmemesini sağlar ve güvenli bir yaşam sunar.”