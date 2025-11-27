ABD ile Venezuela arasındaki siyasi gerilim, Türk Hava Yolları'na (THY) ağır bir fatura çıkardı. ABD'nin güvenlik uyarısı sonrası uçuşlarını geçici olarak durduran THY'ye Caracas yönetiminden sert misilleme geldi. Venezuela, THY dahil 6 uluslararası havayolu şirketinin ülkedeki faaliyet izinlerini iptal ettiğini duyurdu.

Trump'tan flaş Venezuela açıklaması: Gerekirse zor yoldan hallederiz

ABD Federal Havacılık Kurumu'nun (FAA) uyarılarını dikkate alarak Venezuela seferlerini askıya alan şirketler, Maduro yönetiminin hedefi oldu. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre; Venezuela Sivil Havacılık Kurumu, Türk Hava Yolları'nın yanı sıra Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia ve Gol havayollarının çalışma izinlerini feshetti.

Caracas iktidarı, ticari uçuşları tek taraflı olarak durduran şirketleri eleştirerek, onları "ABD'nin desteklediği devlet terörüne katılmakla" suçladı.

GERİLİMİN GÖLGESİNDE RESTLEŞME

Venezuela makamları, uçuşları durduran şirketlere seferleri yeniden başlatmaları için 48 saatlik bir süre tanımıştı. Ancak bu sürenin dolmasıyla birlikte yaptırım kararı devreye girdi. Öte yandan uçuşlarına devam eden Air Europa ve Plus Ultra şirketlerinin izinlerinde herhangi bir iptal yaşanmadı. Iberia ise güvenlik koşulları sağlandığında seferlere döneceğini bildirdi.

ABD VE VENEZUELA ARASINDA İPLER KOPMA NOKTASINDA

Bölgedeki kriz, Washington'ın Venezuela yönetimini yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle suçlaması ve Karayipler'e askeri yığınak yapmasıyla tırmandı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, uyuşturucu iddialarını reddederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini devirmeye çalıştığını savundu.

ABD'nin uyarısı Türk Hava Yolları'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de tartışmaya dahil olarak ABD için "insanlık tarihinin en büyük ve en yıkıcı imparatorluklarından biri" ifadelerini kullanmıştı.

THY RİSK ALMAMAK İÇİN DURDURMUŞTU

Karşılıklı restleşmeler sürerken, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezuela'nın tamamını kapsayan Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi için bir NOTAM (havacılara bildiri) yayımlamıştı. Bu güvenlik uyarısının ardından Türk Hava Yolları, yolcu ve uçuş güvenliğini gözeterek İstanbul–Caracas hattındaki seferlerini 24–28 Kasım tarihleri arasında geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu. Ancak alınan bu tedbir kararı, Venezuela tarafından "faaliyet izninin iptali" ile cezalandırıldı.